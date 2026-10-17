PIZZA llega por primera vez al Cosquín Rock con disco nuevo

La banda porteña será parte del festival que se realizará el 6 y 7 de febrero en Córdoba. Sus integrantes repasaron con UNO el camino recorrido desde la autogestión

PIZZA atraviesa un momento clave de su recorrido musical. Después de cuatro años de crecimiento en la escena independiente, la banda integrada por Tomás Saky en voz y guitarra, Oti en guitarra, Daikla en bajo y Colo en batería se prepara para participar por primera vez del Cosquín Rock 2027. El encuentro se realizará el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, y marcará un nuevo paso para el grupo, que también trabaja en la salida de su álbum debut.

En diálogo con UNO , los músicos compartieron la emoción que les genera esta oportunidad y reconocieron que todavía les cuesta dimensionar lo que significa formar parte de uno de los festivales más convocantes del país. La presentación será el 7 de febrero y llegará en un año especial, con nuevas canciones y un disco que ya está listo para salir.

“Es de los primeros festivales grandes que vamos a hacer. El año que viene, seguramente, sea la primera fecha también y, ya con la salida del disco, vamos a estar ahí presentándolo con mucha emoción”, contaron.

El camino hasta esta oportunidad tuvo transformaciones tanto en lo musical como en la manera de pensar los shows. Desde sus primeros recitales hasta las presentaciones más recientes, la banda fue construyendo una identidad propia y una propuesta en vivo cada vez más elaborada.

“Todo cambió, sinceramente. Hubo pocas cosas que no cambiaron. Solo no cambiamos nosotros cuatro”, dijeron. Luego explicaron que uno de los cambios más importantes estuvo en la forma de entender las canciones y llevarlas al escenario. Si al comienzo la propuesta tenía un carácter más crudo, con el tiempo fueron incorporando nuevas ideas y una mirada más detallada sobre los arreglos y la interpretación.

Un disco con nuevos colores

Otro de los grandes momentos que atraviesa la banda es la preparación de su primer álbum, previsto para noviembre de 2026. El material ya está terminado y contará con 11 canciones, además de una introducción y un interludio. Según adelantaron, será un trabajo que ampliará el universo musical que venían desarrollando hasta ahora.

“Es un disco que presenta cosas nuevas en cuanto a la música que veníamos haciendo antes y es algo bastante loco, por así decirlo. Tiene como guitarras distorsionadas y demás, pero juega con un montón de colores diferentes”, explicaron.

La producción estuvo a cargo de Gustavo Iglesias, reconocido por su trabajo junto a Babasónicos. Para los integrantes de PIZZA, la experiencia representó una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, además de aportar nuevas herramientas para abordar las canciones.

“Laburar con Gustavo fue una experiencia increíble. Se aprende un montón y hace el proceso mucho más llevadero”, destacaron.

El lanzamiento del álbum abrirá una nueva etapa para la banda, que ya piensa en cómo presentar el material en vivo. Si bien la agenda de este año está prácticamente cerrada, los músicos adelantaron que están evaluando realizar un show de presentación durante 2027, en un espacio acorde con las expectativas que tienen para esta nueva etapa.

Mientras tanto, el reciente lanzamiento de “Bang Bang (Así Es Como Se Hace)” se suma a canciones como “Nueva Marea” y “Lamebotas”, que forman parte del recorrido musical del grupo. Estos temas reflejan una búsqueda sonora que se aleja de aquellas primeras composiciones más directas y suma matices sin perder la energía que caracteriza a sus presentaciones.

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La primera vez en Cosquín

La llegada al Cosquín Rock tendrá un condimento especial: ninguno de los integrantes había asistido antes al festival. Esta vez, no solo podrán recorrer el predio y encontrarse con artistas de distintas generaciones y estilos, sino que también tendrán la oportunidad de subir al escenario y compartir su música con un público mucho más amplio.

Los músicos reconocieron que presentarse en un festival de estas dimensiones impone un desafío, pero también encuentran tranquilidad en el trabajo que vienen haciendo. Después de sus recientes recitales en espacios del circuito porteño, sienten que cuentan con una propuesta sólida para defender sobre el escenario.

Con la expectativa de sorprender a quienes todavía no conocen a PIZZA, la banda se prepara para llevar toda su energía a Córdoba. Los integrantes quieren que el público descubra sus canciones y se encuentre con una propuesta que fue creciendo a fuerza de ensayos, presentaciones y trabajo compartido.

“Vamos a llevar toda la artillería”, anticiparon con entusiasmo. La frase resume el espíritu con el que afrontan esta nueva etapa: la emoción de una primera vez, la confianza construida durante cuatro años y las ganas de mostrar hasta dónde puede llegar una banda que sigue encontrando su propio sonido.

Para PIZZA, el Cosquín Rock será la posibilidad de ampliar su público, compartir escenario con artistas de distintas escenas y dar un nuevo impulso a un camino que tendrá en su primer disco otro de sus grandes puntos de partida.