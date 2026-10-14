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Ñancay se suma al ciclo Casa Estudio con música entrerriana en vivo

El grupo de Gualeguaychú, Ñancay, presentó una sesión de la canción “Visiones”, disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos

14 de octubre 2026 · 15:21hs
Ñancay se suma al ciclo Casa Estudio con música entrerriana en vivo

El ciclo Casa Estudio estrenó una nueva sesión dedicada a la música entrerriana, esta vez con la participación de Ñancay, un grupo de Gualeguaychú que comparte su propuesta artística a través de una interpretación en vivo de la canción “Visiones”. El registro audiovisual ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en el marco de una iniciativa organizada por la Casa de la Cultura de la provincia.

Ñancay presenta su música en Casa Estudio

Ñancay está integrado por Juan Manuel Marchesini, en voz y guitarra; Valentina Noro, en voz; y Florencia Sánchez, en voz y flauta de caña doble. La sesión permite acercarse al trabajo del trío y a una propuesta musical que encuentra en las voces y los instrumentos un espacio para expresar su identidad artística.

A lo largo de sus distintas entregas, Casa Estudio reunió a artistas y proyectos musicales de diversas localidades entrerrianas. Ya pasaron por el ciclo Los Apolo e Insistentes, de Paraná; Guillermo Alarcón, de San Benito; Rojo Fantasía, de Santa Elena; Nada Normal, de Paraná; Té de Hierbas, de Villaguay; Soraya, de Villa Clara; Medusa, de Cerrito y Paraná; y Un Día Más, de Concepción del Uruguay. Sus sesiones también pueden encontrarse en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura.

La propuesta forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Su objetivo es ofrecer visibilidad, espacio y difusión a jóvenes músicos y autores emergentes de hasta 30 años de toda la provincia, promoviendo el encuentro con nuevas producciones y la diversidad de la escena musical entrerriana.

Los proyectos participantes fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta y federal. Cada uno graba tres canciones originales en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, con su correspondiente registro audiovisual, que luego se estrena en el canal oficial de YouTube.

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