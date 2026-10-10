Lali Espósito cumple 35 años: de la televisión a River Plate

Lali Espósito pasó de las ficciones juveniles a los recitales multitudinarios y construyó una carrera que la consolidó como referente del pop argentino.

Nacida como Mariana Espósito en Parque Patricios, Buenos Aires, el 10 de octubre de 1991, comenzó a actuar a los 10 años. Desde entonces, desarrolló un camino profesional en el que la actuación y la música avanzaron en paralelo, hasta convertirla en una figura con presencia tanto en la pantalla como en los grandes escenarios.

De las ficciones juveniles al fenómeno Teen Angels

Sus primeros pasos en televisión llegaron con producciones como Rincón de Luz, Floricienta y Chiquititas. Sin embargo, fue su participación en Casi Ángeles, la ficción creada por Cris Morena, la que marcó un antes y un después en su carrera.

La tira no solo la posicionó entre los rostros más populares de la televisión juvenil, sino que también le abrió las puertas de la música. Como integrante de Teen Angels, compartió escenarios con otros protagonistas de la serie y participó de giras que llevaron al grupo a distintos países.

Aquella etapa fue el punto de partida de una relación con el público que trascendió la pantalla. Cuando terminó ese ciclo, Espósito comenzó a construir una identidad artística independiente, con la intención de desarrollar su propio repertorio y explorar nuevos sonidos.

Una carrera solista que encontró su identidad en el pop

En 2014 lanzó A Bailar, su primer álbum de estudio como solista, con el que inició una nueva etapa profesional. Al año siguiente, obtuvo dos Premios Gardel por A Bailar – Edición Especial, en las categorías Mejor Álbum Artista Femenina Pop y Mejor Álbum Nuevo Artista Pop. Luego llegaron Soy, en 2016; Brava, en 2018; y Libra, en 2020, trabajos que acompañaron su crecimiento dentro de la escena musical.

En 2023 publicó LALI, un disco que profundizó su apuesta por el pop y reunió canciones como “Disciplina”, “N5” y “Obsesión”. El lanzamiento estuvo acompañado por una expansión de sus presentaciones en vivo y una convocatoria cada vez mayor.

Su recorrido también incluyó colaboraciones con artistas de distintos géneros y una búsqueda sonora que incorporó elementos del rock. En 2025 presentó No vayas a atender cuando el demonio llama, su sexto álbum de estudio, un trabajo que mostró otra faceta de su identidad musical.

Entre sus reconocimientos se destaca el Premio Konex de Platino 2025 en la categoría Solista de Pop. En 2026, además, obtuvo dos Premios Gardel: Mejor Canción Pop por “Mejor que vos”, junto a Miranda!, y Mejor Álbum Artista Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama. Con esos galardones, alcanzó las 15 estatuillas de estos premios.

Los estadios y una convocatoria que creció con los años

El crecimiento musical de Lali también se reflejó en sus recitales. En 2023 se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield ante unas 50.000 personas. En 2025 regresó a ese escenario con cinco funciones, consolidando su convocatoria en los grandes estadios.

En 2026, dio un nuevo paso al presentarse en River Plate con tres fechas agotadas. La última fue el 26 de septiembre y marcó el cierre de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama. Ante un Monumental colmado, compartió el escenario con Tini Stoessel y Marilina Bertoldi para interpretar “Like a Virgin”, el clásico de Madonna, en uno de los momentos más comentados de la noche.

Con una puesta en escena que combinó coreografías, cambios de vestuario y artistas invitados, el recital coronó una etapa de crecimiento y reafirmó la convocatoria de Lali en la música argentina.

La actuación, una faceta que nunca abandonó

Aunque la música ocupa un lugar central en su carrera, Lali nunca dejó de lado la actuación. Participó en películas como Permitidos y Acusada, y protagonizó la serie El fin del amor, adaptación del libro de Tamara Tenenbaum.

También amplió su presencia en la televisión internacional al integrar el jurado de Factor X en España, en 2024, después de su experiencia en La Voz Argentina.

En su cumpleaños número 35, la artista se encuentra en Río de Janeiro, donde participa de actividades vinculadas al Festival de Cine de la ciudad y a la presentación de Glaxo, película dirigida por Benjamín Naishtat. Allí interpreta a La Negra Miranda y comparte elenco con Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe.

De la televisión infantil a los recitales multitudinarios, Lali construyó una trayectoria que combina distintas disciplinas y etapas. Su recorrido muestra cómo una artista que comenzó su carrera durante la infancia logró desarrollar una identidad propia, ampliar sus horizontes y sostener su lugar en la música y la actuación argentinas.