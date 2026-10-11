La orquesta Sinfónica actuará el sábado 17 de octubre en La Vieja Usina, bajo la dirección del español Alfons Reverté. La entrada será libre y gratuita.

La Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto dedicado a compositores alemanes.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto el sábado 17 de octubre, a las 20, en el Centro Cultural La Vieja Usina de Paraná. La presentación estará dedicada a obras de destacados compositores alemanes y contará con la participación del director invitado Alfons Reverté, músico español de reconocida trayectoria internacional.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con entrada libre y gratuita por orden de llegada. El encuentro se desarrollará en el espacio cultural ubicado en Matorras 861, con la dirección artística y curaduría musical de Luis Gorelik.

El programa incluirá composiciones de Richard Wagner y Max Reger, dos figuras representativas de la tradición musical alemana. Uno de los momentos destacados de la velada será el estreno local de Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, de Reger, una de las obras orquestales más reconocidas del compositor.

Un repertorio de grandes compositores

Durante el concierto, la Sinfónica interpretará la Obertura Rienzi y el Preludio y muerte de amor de Tristán e Isolda, ambas creaciones de Richard Wagner, uno de los compositores más influyentes del romanticismo musical europeo.

La programación se completará con Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, de Max Reger, obra inspirada en el tema inicial de la Sonata para piano K. 331 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Reger nació en Brand, Baviera, en 1873, y falleció en Leipzig en 1916. A lo largo de su carrera desarrolló una extensa producción musical que abarcó diferentes géneros, con especial atención a las fugas y las variaciones.

Su estilo combinó estructuras clásicas con armonías vinculadas a Franz Liszt y Wagner, además de incorporar la complejidad contrapuntística de Johann Sebastian Bach. También se destacó por sus composiciones para órgano, piano y conjuntos orquestales.

La trayectoria del director invitado

Alfons Reverté es un director de orquesta y clarinetista nacido en Barcelona, formado en el Conservatorio Superior Municipal de esa ciudad y en instituciones musicales de Inglaterra.

En 1986 ingresó como clarinetista a la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, agrupación con la que participó en numerosas presentaciones internacionales. Como instrumentista se especializó en corno di bassetto y clarinete bajo, y estrenó obras compuestas especialmente para él.

Entre 1999 y 2002 se desempeñó como director asistente de esa formación. Posteriormente asumió la dirección artística y titular de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, responsabilidad que ejerció durante más de 23 años y por la cual recibió el reconocimiento de director emérito.

También desarrolló una importante actividad al frente de diferentes agrupaciones españolas y europeas. En 2022 fue designado director titular de la Orquesta Sinfónica de San Juan, en Argentina.

Su experiencia incluye actuaciones con las orquestas del Gran Teatre del Liceu, Tenerife, Galicia, Córdoba, Baleares y Pamplona, además de presentaciones como invitado en distintos países de Europa y América.

Experiencia en el ámbito operístico

La trayectoria de Reverté también comprende una destacada participación en producciones de ópera. Inició su actividad como director asistente en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, donde debutó al frente de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla.

Asimismo, dirigió producciones operísticas de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell en el Teatre de la Llotja de Lleida, desde la inauguración de ese espacio en 2010.

Entre sus trabajos más relevantes figura la dirección del estreno mundial de La gata perduda, de Arnau Tordera, presentada en el Gran Teatre del Liceu durante las celebraciones por el 175º aniversario de la institución.

Una propuesta cultural gratuita

La presentación del sábado permitirá al público entrerriano disfrutar de un repertorio de gran exigencia musical, con obras representativas del romanticismo y del período posterior de la música alemana.

El concierto se realizará en La Vieja Usina, con acceso gratuito y sin reserva previa, sujeto a la capacidad de la sala y por orden de llegada.

La actividad cuenta con el apoyo del Centro de Ojos Dr. Lódolo y del Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo, en el marco de la programación cultural impulsada por el Gobierno de Entre Ríos.