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Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

La tercera edición del certamen se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre. La inscripción es gratuita y está abierta a artistas mayores de 16 años

12 de octubre 2026 · 13:47hs
Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

Gualeguaychú se prepara para recibir por tercer año consecutivo el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, una instancia que impulsa a músicos, cantantes, bailarines y compositores folklóricos a proyectar sus propuestas hacia la competencia nacional.

De Gualeguaychú a Cosquín, una convocatoria para nuevos talentos

Las dos ediciones anteriores dejaron resultados destacados para los representantes locales. En 2025, Rodrigo Ipperi llegó a la instancia final y recibió la distinción de Mejor Músico. En 2026, nueve propuestas de Gualeguaychú clasificaron a la etapa nacional, entre ellas la de Damián Lemes, quien obtuvo el primer puesto en Canción Inédita con “La Yuyera”, inspirada en una historia del barrio La Cuchilla.

La nueva instancia selectiva se desarrollará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en Gualeguaychú. La convocatoria contempla distintas categorías de música y danza folklórica y busca sumar nuevos talentos al camino hacia Cosquín.

Inscripciones abiertas

La participación es gratuita y está dirigida a artistas mayores de 16 años de todo el país. Los interesados podrán inscribirse hasta el martes 27 de octubre y consultar las bases y condiciones a través del correo electrónico [email protected].

El certamen representa una oportunidad para presentar propuestas ante un jurado especializado y competir por un lugar en la instancia nacional del Pre Cosquín 2027.

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