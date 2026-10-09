Con entrada gratuita, Paraná celebra una nueva edición del Festival Raíces del Este

el Festival Raíces del Este se realizará este domingo desde las 17 en el Paseo de la Enfermería, en Blas Parera y Churruarín

Paraná tendrá este domingo una nueva propuesta para disfrutar de la cultura. Desde las 17 horas, el Paseo de la Enfermería recibirá al Festival Raíces del Este, una iniciativa organizada por la Municipalidad junto a comisiones vecinales y organizaciones de la sociedad civil de la zona Este.

La jornada se desarrollará en Blas Parera y Churruarín, con entrada libre y gratuita, y reunirá música en vivo, danza, zumba, gastronomía, una feria de emprendedores e intervenciones culturales. La propuesta está pensada para compartir en familia y acercar distintas expresiones artísticas a los vecinos.

La programación musical contará con las presentaciones de Guada Frías, Gualicheros, Los Hermanos Corradini y Tierra Nativa, que formarán parte de una tarde dedicada a la música y las expresiones culturales de la región.

Además de los espectáculos, el público podrá recorrer los puestos de emprendedores, conocer diferentes propuestas gastronómicas y participar de las actividades previstas en el espacio.

El Festival Raíces del Este forma parte de una iniciativa que busca fortalecer los vínculos entre el Municipio, las instituciones y los vecinos de los barrios, a través de espacios de participación, integración y celebración de la identidad comunitaria.