Cerrito convoca a los cultores de la danza en el 33° Fogón Entrerriano

Del miércoles 6 al domingo 10 de febrero, el polideportivo municipal de Cerrito será sede del 33° Fogón Entrerriano organizado por la Escuela de Música, Danzas Folclóricas, Tango, Bombo y Malambo que dirige la profesora Inés Zaragoza, perteneciente al Instituto de Danzas Folclóricas (IDAF Zonal Cerrito).

Como es tradicional desde hace más de 32 años, se espera la masiva participación de niños, jóvenes y adultos que asisten desde distintos puntos de Entre Ríos y provincias vecinas con el propósito de ampliar, profundizar y actualizar conocimientos.

Se trata de jornadas de estudio y recreación que cuentan con la participación de profesionales de alto nivel.

En esta ocasión el programa prevé los cursos Fantasía de Bombo (Prof. Kevin Moyano, Bs.As.); Zamba, uso del pañuelo y Pericón, danzas nativas; La idiosincrasia del gaucho y el folclore - El cruce de los Andes (profesores Viviana Santos Amores y José Luis Montoya); Malambo espectáculo y Boleadoras (Prof. Kevin Moyano); Ritmo y percusión con pie - zapateo colectivo, Taller: Ronda de instrumentos reciclados y Estampas zapateo/ teatro (Prof. Marco Esqueche, Córdoba); Coreografías y técnicas de estilización (Prof. Vanesa Méndez, Bs.As.); Teatro musical (profesores Victoria y Tomás Diale, V. Tuerto); Danza moderna y Teatro Físico (coreógrafo Redha Benteifour, Francia). Cada curso se dará en tres instancias, para niños, nivel intermedio y avanzados.

Asimismo, habrá talleres de Entrenamiento físico para bailarines a cargo de la profesora Paola Santini, y Folclore como espacio curricular en la escuela, a cargo del profesor Jorge Bouchet. Y charlas a cargo del licenciado Roberto Romani, que presentará Compañera Luz, su último trabajo, y el profesor Bouchet que se referirá a La gesta de Malvinas en la formación del ser nacional y Patagonia, mitos y verdades.

Fuera de lo que son las instancias de formación, todas las noches habrá un fogón de camaradería, con bailes de disfraces, sorteos y presentaciones de grupos de danzas.

Formación y camaradería

Inés Zaragoza, directora zonal del IDAF Cerrito y profesora de danzas folclóricas, es quien encendió la chispa del primer fogón en 1986, y desde entonces lo ha visto crecer y desarrollarse en un marco de alegría y sana camaradería, llenando ritmo y color su ciudad. Ella sostiene que el fogón no es suyo, sino que es de las centenas de jóvenes de diversas generaciones que han pasado por él y que sigue acercándose, como así también colaborando con la organización.

"Cuando comenzamos, vi la necesidad de perfeccionar a profesores, corregir algunas cuestiones y agregar técnicas nuevas que puedan relacionarse con las danzas folclóricas. Después me jubilé y me aboqué de lleno al folclore, que es lo que bailé toda mi vida y que es lo que me llena", comentó a Escenario, quien actualmente es supervisora y lleva el programa educativo de más de 100 escuelas de danzas folclóricas desde Puerto Iguazú, pasando por Corrientes, el 90% del territorio entrerriano y también en Montevideo.

"Cada año al fogón viene gente de todos lados, incluso de otras provincias, que se instalan en carpas o que traen sus colchonetas y se alojan en escuelas. Son cursos bastante intensos, que comienzan de 8.30 a 13, y luego de 17.20 a 22. Después los chicos cenan y a las 23 nos encontramos en el playón para alguna propuesta recreativa. Este año haremos un baile de disfraces y se presentarán ballets que han ganado concursos que se han presentado en diversos escenarios. Pero además de esto y de los talleres específicos, hay charlas que son para ampliar el universo de conocimientos de los bailarines, aunque no versen precisamente sobre danzas folclóricas. Y todo esto se va transmitiendo a otros", señaló Zaragoza, y añadió que para este año se espera que participen más de 200 bailarines.

Por último, destacó que estos fogones "posibilitan que jóvenes bailarines de la provincia y provincias vecinas, logren capacitarse con profesionales de alto nivel, oportunidad que no hay que dejar pasar, ya que trasladarse a Capital Federal o grandes ciudades, en muchos, casos les resulta imposible".

"Siempre agradezco a los profesores que incentivan a sus alumnos para que participen y así, continúen creciendo puedan ampliar, profundizar y actualizar conocimientos y sean multiplicadores en sus zonas", concluyó.

















Romani presenta "Compañera Luz" en el marco del Fogón