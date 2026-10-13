La Matanza: le clavaron una llave en la cara durante una pelea por una mujer.

La Matanza: un adolescente de 17 años fue operado tras recibir una llave en el rostro durante una pelea en Laferrere. El presunto agresor fue detenido.

Una pelea ocurrida el sábado por la noche en la plaza Ejército de Los Andes, en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza , terminó con un joven de 17 años herido luego de que le clavaran una llave en el rostro. Personal de la Policía Bonaerense lo encontró tendido en medio de un charco de sangre, con una herida debajo del pómulo izquierdo.

La víctima fue asistida por los efectivos policiales y trasladada al Hospital Simplemente Evita, acompañada por su hermano. Allí, según fuentes del caso, logró identificar a su presunto agresor y explicó que la pelea habría comenzado por un conflicto sentimental relacionado con una mujer. De acuerdo con la investigación, el adolescente habría mantenido un vínculo con la novia del otro joven, lo que habría desencadenado el enfrentamiento.

Laferrere: un joven de 17 años terminó herido tras una pelea por un conflicto sentimental

La causa quedó a cargo del fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 descentralizada de La Matanza, bajo la carátula de lesiones graves. El sospechoso, identificado como Alexis R., de 23 años, fue detenido en la localidad de González Catán. En tanto, el adolescente fue operado con éxito y los médicos lograron retirarle la llave del rostro. Hasta el momento, no se informó que la víctima haya sido imputada por algún delito.

En otro hecho de violencia ocurrido en el partido de La Matanza, un ataque armado registrado el domingo por la noche en González Catán terminó con un hombre muerto y otros tres jóvenes heridos. La víctima fatal fue identificada como Adán Bogarín Britez, de nacionalidad paraguaya, quien recibió diez disparos, según el recuento de los peritos policiales.

El ataque ocurrió poco después de las 21, en la intersección de las calles Armonía y Larraya. Según la información del caso, dos grupos de hombres armados llegaron en motocicletas hasta una vivienda y protagonizaron una balacera en la que se utilizó un fusil calibre .223. Además del hombre fallecido, otros tres jóvenes resultaron heridos, uno de ellos con un disparo en el rostro. Este último permanecía internado en estado crítico en el Hospital Simplemente Evita.