La Libertad Avanza ganó en CABA, el peronismo quedó cerca y el PRO muy lejos

Los datos fueron difundidos a las 19.12, con el 54,20 por ciento de los votos escrutados. Los primeros datos confirmaron además que la participación fue muy baja: 52,30 por ciento.

La información oficial marca una dura derrota para el PRO. Su primera victoria en CABA había sido en 2005, cuando Marcos Peña ganó las elecciones legislativas “colgado” a la boleta que encabezó Mauricio Macri como postulante a diputado nacional. Dos años más tarde, en 2007, el PRO ganó las elecciones por la jefatura de Gobierno de la Ciudad, distrito que gobierna hace 18 años ininterrumpidamente.

Lospenatto reconoció la derrota

La candidata del PRO, Silvia Lospennato, fue la primera en hablar y reconoció la derrota en el búnker junto a la plana mayor del partido amarillo, entre los que estaban Mauricio y Jorge Macri.

“Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya recibimos los resultados de nuestras mesas testigos y no son los que esperamos”, dijo.

Y agregó: “Por eso, quisimos venir acá, hablar con todos ustedes, hacer lo que corresponde hacer. En primer lugar, agradecerle a más de diez mil fiscales que estuvieron y están hasta ahora cuidando los votos. Y a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajó todo el día para que esta fuera una jornada de la democracia que transcurriera sin conflictos, sin problemas”.

Santoro: “El PRO dejó de representar a los porteños”

Leandro Santoro habló minutos antes de las 20, luego de consolidarse en segundo lugar en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, detrás de Manuel Adorni. El candidato del frente Es ahora Buenos Aires, de base peronista, hizo hincapié en que el PRO, que gobierna desde hace 18 años CABA ha dejado de ser la opción mayoritaria.

“Se ha cerrado un ciclo político que permitió que durante muchos años demandas históricas de los porteños queden insatisfechas. El PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños”, dijo Santoro desde su búnquer en el barrio de Caballito.

“Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también los principios que nos llevaron a militar. Una búsqueda de una sociedad más justa, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre”, afirmó.

El festejo de Manuel Adorni

Manuel Adorni hizo su ingreso al escenario. El candidato celebró su triunfo en los comicios y aseguró: “No era solo una elección local”.

“Lo que elegimos hoy fueron dos modelos. Fue el modelo de la casta, el modelo de los privilegios, el modelo de los pocos y el modelo de la libertad. Y hoy ganó la libertad, señores, una vez más“, afirmó el gran vencedor de la noche.

Adorni hizo un llamado a los dirigentes de otros espacios, a quienes instó a dejar el egoísmo de lado y sumarse a la Libertad Avanza. Además, hizo un análisis de los comicios de este domingo y aseguró que muchos “no supieron verla”.

“Tal vez llamó la atención ver en una elección local, en una elección a legisladores, tantas caras relevantes de los diferentes espacios. Y es precisamente porque no era simplemente una elección local, porque no era simplemente una elección a legislador, era una elección donde se elige entre dos modelos. Y esa fue la elección, mal que muchos no supieron verla”, afirmó.

Karina Milei, quien fue una de las primeras en tomar la palabra, exclamó: “Qué bueno estar de nuevo acá y otra vez con un triunfo. La verdad, las fuerzas del cielo lo volvieron a ser. Era kirchnerismo o libertad y los porteños eligieron la libertad. Gracias, gracias, gracias”.