Mariano Werner protagonizó una gran remontada y terminó 9º en La Plata.

Mariano Werner (Toyota Hilux) remontó posiciones en La Plata y finalizó 9º, manteniendo sus chances en la pelea por el campeonato del TC Pick Up.

El entrerriano Mariano Werner (Toyota Hilux) mostró su destreza al remontar posiciones en la tercera fecha del 7º Campeonato Argentino de TC Pick Up, en La Plata. A pesar de un inicio complicado, con un contratiempo en clasificación, logró un destacado 9º puesto, manteniendo vivas sus opciones en la lucha por el campeonato.

Werner, quien partió desde la 20ª posición debido a que había clasificado más atrás, se vio obligado a lidiar con un motor de repuesto, lo que sumó una dificultad extra a su jornada. A pesar de estas adversidades, el piloto de la Toyota Hilux demostró su carácter y capacidad de adaptación, ganando terreno vuelta tras vuelta. En una pista que no perdonó errores, Werner consiguió adelantar varias posiciones para concluir la carrera en el 9º lugar, a tan solo 9.527 segundos del ganador, Juan Pablo Gianini (Ford Ranger).

Mariano Werner logró la pole en TC Pick Up

El desafío de Werner: remontar desde el fondo

La carrera en La Plata no fue sencilla para el entrerriano, quien arrancó desde el 20º lugar con un motor que no estaba en óptimas condiciones. A pesar de esto, Werner no se dio por vencido y comenzó una serie de adelantamientos que lo llevaron a superar a varios competidores, algunos de los cuales se encontraban en posiciones cercanas al podio. Su habilidad para gestionar la carrera y su resistencia a la presión le permitieron terminar en los puntos, lo que le da un respiro en la lucha por el campeonato.

Este resultado es aún más valioso considerando que, a pesar de no haber logrado un podio, Werner logró mantener el contacto con los líderes del certamen. Con 13 puntos de diferencia respecto al actual líder, Juan Pablo Gianini, Werner sigue siendo un candidato firme para pelear el campeonato, sabiendo que su rendimiento en las próximas fechas podría ser decisivo.

El camino hacia la próxima fecha

La próxima cita del TC Pick Up será del viernes 27 al domingo 29 de junio en el autódromo de La Plata, donde Werner buscará seguir sumando puntos y recuperar el terreno perdido. Sin duda, el entrerriano es uno de los pilotos más competitivos de la categoría y su rendimiento en La Plata ha dejado claro que, a pesar de las dificultades, sigue siendo un fuerte contendiente por el título.

TC PICK UP – RESULTADO FINAL – LA PLATA – 18 VUELTAS

1º Juan Pablo Gianini (Ford) – 31:05.194

2º Hernán Palazzo (Toyota) – 0.302

3º Nicolás Impiombato (Toyota) – 6.951

4º Mauricio Lambiris (Ford) – 7.133

5º Gastón Mazzacane (Volkswagen) – 7.598

6º Diego Azar (Fiat) – 7.599

7º Matías Rodríguez (Toyota) – 7.900

8º Tomás Abdala (Ford) – 8.381

9º Mariano Werner (Toyota) – 9.527

10º Nicolás Pezzucchi (Ford) – 10.557

11º Javier Jack (Ram) – 12.985

12º Germán Todino (Toyota) – 1:22.996

13º Andrés Jakos (Toyota) – 6 vueltas

14º Tobías Martínez (Chevrolet) – 7 vueltas

15º Juan José Ebarlín (Toyota) – 12 vueltas

16º Agustín Martínez (Ford) – 13 vueltas

17º Agustín Canapino (Chevrolet) – 18 vueltas

18º Matías Frano (Ford) – 18 vueltas