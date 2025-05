Estela de Carlotto sobre el Gobierno Nacional: "Esta gente no tiene corazón, no tiene alma"

La presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, apuntó contra el Gobierno Nacional luego de que se anunciara la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría: “Esta gente no tiene corazón, no tiene alma”, manifestó.

"Intentan cerrar todas las puertas"

En declaraciones a Radio Splendid AM 990 señaló que la gestión del presidente Javier Milei “están quebrando todo lo que se ha hecho” y que intentan “cerrar todas las puertas de lo que le hace bien a la sociedad”. “Se le ha presentado todo un material explicativo a este Gobierno de lo que hacemos y lo archivaron. Esta gente no tiene corazón, no tiene alma. No es solamente el presidente, es también su entorno”, indicó.