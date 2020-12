Trump insinuó que será candidato presidencial en 2024

Pam Pollard, miembro del comité nacional del Partido Republicano de Oklahoma, que participó del encuentro, transmitió imágenes de los comentarios de Trump en vivo en Facebook. En el video se escucha que Trump continúa alegando fraude electoral para explicar su derrota ante Biden.

Las últimas acusaciones se produjeron pocas horas después de que el fiscal general William Barr dijera que el Departamento de Justicia no había descubierto pruebas de un fraude electoral generalizado y que no encontró nada que cambiara el resultado de las elecciones. “Sin duda es un año inusual. Ganamos unas elecciones. Pero eso no les gusta”, aseguró Trump al grupo.

“Lo llamo una elección fraudulenta, y siempre lo haré. Honestamente, esto es una vergüenza”, dijo desde la gran escalera de la Casa Blanca, según CNN.

Subrayó además ante los asistentes que “han sido cuatro años increíbles”.

Trump aún tiene que ceder ante Biden, a pesar de que su gobierno dio luz verde para que comience la transición presidencial oficial, hasta el día de la asunción, el 20 de enero.

Por otro lado, NBC News informó ayer que Trump discutió la posibilidad de otorgar indultos para miembros de la familia. Los indultos serían para los miembros de su familia y algunos asociados cercanos, señalaron las fuentes.

Una de ellas dijo que las conversaciones en los últimos días se realizaron en el contexto de un presidente que se siente asediado, y no porque Trump crea que él o alguno de sus familiares haya hecho algo ilegal.

Por su parte, el New York Times informó por primera vez sobre ese tema y señaló que Trump había hablado sobre la posibilidad de otorgar indultos preventivos para sus tres hijos mayores, Eric y Donald Jr., y la asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump. También se mencionó a su yerno, Jared Kushner y al abogado Rudy Giuliani.

El Times informó que Trump había hablado con Giuliani sobre perdonarlo la semana pasada.

Giuliani negó la información a NBC News, calificándola de “mentira”, y agregó que los informes eran “totalmente falsos”.

Biden anuncia medidas

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que no levantará por el momento los aranceles a China que impuso el mandatario saliente Donald Trump.

El demócrata, de 78 años, dijo que no solo no levantará de inmediato los aranceles a muchas importaciones de China, sino que tampoco romperá el acuerdo comercial inicial del gobernante republicano.

La decisión fue adoptada, según Biden, para maximizar su influencia en futuras conversaciones con el principal rival geopolítico de Estados Unidos. “No voy a hacer ningún movimiento inmediato, y lo mismo se aplica a las tarifas”, expresó Biden al New York Times, citado por la agencia de noticias ANSA.

Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos y China se enfrascaron en una guerra comercial de un año que se congeló en gran medida desde que se llegó a un acuerdo de fase uno en enero.

Si bien algunas industrias se beneficiaron de las políticas proteccionistas de Trump, la mayor parte del costo de los aranceles fue asumida por empresas y consumidores estadounidenses.