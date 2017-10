Se toma una "selfie" y aterrador detalle llamó la atención

Al mismo estilo de una película de terror, Niall Day quedó sorprendido cuando sus amigos le informaron que en la foto que había colocado en su perfil de Facebook, aparecía algo extraño. "No me di cuenta de nada" indicó en la red social.





La extraña imagen, tomada en su casa de Preston, Lancashire, Inglaterra, muestra a Niall en primer plano tomándose una foto delante de un espejo. Todo iba bien, hasta que horas después sus amigos le indicaron que había algo extraño en la imagen, detrás de él había una figura que parecía ser una persona.





"Estaba tomando algunas fotos para actualizar mi perfil de Facebook y lo subí sin siquiera notarlo; fue mi amigo quien lo detectó" comentó al portal Mirror.





El joven indica que, tras publicar la foto en Internet, un amigo le envió un mensaje que decía "hay un fantasma en la imagen. No puedo entenderlo, pero parece un hombre viejo con ojos y nariz". Tras el aviso revisó la foto y pudo ver recién a lo que se refería.





Según comentó el joven al medio ingles, sus padres han logrado ver cosas 'paranormales' en la propiedad. La madre de Niall, Charlotte, de 40 años, dijo: "Hay algo en esta casa. Estaba mirando la imagen y también me di cuenta. Yo estaba trabajando, vi la foto y me quedé sin habla. No es la primera vez que veo estas cosas" comentó.

Usuarios de las redes sociales vienen compartiendo sus comentarios acerca de este caso; mientras un grupo asegura que se puede tratar de una presencia paranormal, otros comentan que se tomo la foto en movimiento. Juzgue usted mismo.