Un sismo de magnitud 7,5 que tuvo su epicentro hoy en el estado mexicano de Oaxaca y se sintió en Ciudad de México y amplias zonas del sur y centro del país, sin registro inicial de que haya provocado víctimas o daños importantes en inmuebles, según la información preliminar de las autoridades locales.

"Estoy hablando con David León de Protección Civil y me está reportando que es un sismo fuerte, de 7.5 de magnitud, con su epicentro a 23 kilómetros al sur de Crucecita Oaxaca, por Santa María Huatulco", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter.

El mandatario precisó: "Hasta ahora no nos han reportado daños pero nos falta comunicación con Oaxaca pero nos comunicamos con otros Estados" y agregó: "Vamos a estar informando y mantengan la calma".

sismo mexico.jpg La gente salió a la calle tras comenzar a sentirse los temblores por el sismo.

Los temblores se sintieron en numerosos lugares, como en Ciudad de México, aunque desde Protección Civil indicaron que no tienen constancia de daños en un primer momento, según la jefa de Estado de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum.

"Hasta el momento reporte de algunas bardas caídas, continuamos recibiendo información", informó este mediodía Scheinbaum en Twitter.

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para zonas costeras de México, Guatemala, Honduras y El Salvador ante la posible llegada de fuertes olas.

En tanto, autoridades de Oaxaca y de la Ciudad de México aplicaron de inmediato los protocolos correspondientes, sin que hasta ahora se detectaran daños importantes en viviendas o inmuebles, aunque no tiene suficiente comunicación con localidades pequeñas y medianas del primer estado, con amplia población indígena, indicó la agencia de noticias DPA.

En la capital mexicana se reportaron algunos daños menores en edificios, ya resentidos por el terremoto de 7,1 grados de septiembre de 2017, que provocó unos 400 muertos y derribó decenas de inmuebles.

El temblor de este martes sacudió entre otros los estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Estado de México y la capital.

David León, coordinador nacional de Protección Civil, llamó a guardar la calma y no regresar a los edificios o viviendas hasta no estar seguros de que no hubo daños estructurales que pongan en peligro su vida.

El funcionario advirtió que "podría volver a temblar porque se esperan algunas réplicas", por lo que llamó a la población a mantenerse tranquila y cautelosa.

Por ahora, descartó que se produzca un tsunami en las costas, pero dijo que el ministerio de Marina está muy atento a los registros del oleaje marítimo.