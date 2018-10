Nueve muertos y seis desaparecidos tras una fuerte tromba de agua en Mallorca

"A medida que vayan despejando los coches a la luz del día, puede que se encuentre a alguno de los desaparecidos", ha declarado Catalina Cladera, consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, a la SER, donde ha calificado el panorama de "devastador". "No nos lo esperábamos, el aviso pasó de amarillo a naranja en poco tiempo. El torrente estaba en condiciones, pero ha caído una cantidad de agua demasiado grande en muy poco tiempo", afirmó Cladera.





"Vimos con impotencia que no podíamos controlar el agua", ha explicado la teniente de alcalde. "Sabíamos que si seguía así pasaría un desastre, pero esto no se puede describir sin vivirlo", ha añadido Bauza, que ha subrayado que "la máxima prioridad es socorrer a las víctimas, la situación es desastrosa". "Estamos intentando localizar supervivientes y socorrer a la gente. Está todo inundado y la gente no puede salir de sus casas", describió a El País.