Nadia Murad, la víctima de esclavitud sexual ganadora del Nobel de Paz

Este es un testimonio que la activista le dio a BBC Mundo en el año 2016 que volvemos a publicar con motivo del galardón que también le fue concedido al médico congolés Denis Mukwege.

Cuando combatientes del autodenomidado Estado Islámico (EI) entraron en la aldea de Nadia Murad en Irak, mataron a todos los hombres, incluyendo a seis de sus hermanos.

Nadia es de la minoría religiosa yazidí, considerada como infiel por los extremistas de EI.

Ella y cientos de otras mujeres yazidíes fueron secuestradas, vendidas y pasadas de mano en mano por hombres que las violaron en grupo. Fueron víctimas de lo que EI llama "yihad sexual".

"Rodearon la aldea por unos días pero no entraron. Intentamos pedir ayuda por teléfono y otros medios . Sabíamos que algo horrible nos iba a pasar. Pero no llegó la ayuda, ni de adentro de Irak ni otras partes", explicó.

"La vida en nuestra aldea era muy feliz, muy simple. Como en otras, la gente no vivía en palacios; nuestras casas eran simples, hechas de barro pero llevábamos una vida feliz, no teníamos problemas", le dijo Nadia a la BBC.

Después de unos días, EI los acorraló dentro de la escuela de la aldea y allí los mantuvieron, a hombres, mujeres y niños.





"Nos dieron dos opciones: o convertirnos al Islam o morir", explicó Nadia.

Asesinatos, secuestros y violaciones

Luego, separaron a los hombres, unos 700. Los llevaron a las afueras de la aldea y empezaron a acribillarlos. Entre ellos se encontraban nueve de sus hermanos.





Mataron a seis de ellos con los otros hombres. Los otros tres resultaron heridos pero lograron escapar.





"Desde las ventanas de la escuela podíamos ver a los hombres siendo acribillados. Personalmente, no vi a mis hermanos cuando les dispararon. Hasta ahora no he podido regresar a la aldea ni al lugar de las matanzas. No hay noticias de ninguno de los 700 hombres. No tenemos idea de qué pasó con ninguno de ellos", comentó.





"Se llevaron a los niños mayores de cuatro años a campamentos de entrenamiento. Luego, se llevaron las niñas mayores de nueve años. Después se llevaron unas 80 mujeres, todas mayores de 45, incluyendo mi madre. Unos dicen que las mataron, otros que no. Sin embargo, cuando parte de Sinjar fue liberada, se encontró una fosa común con sus cuerpos".





Hay 18 miembros de la familia de Nadia que están muertos o desaparecidos.





Por su parte, a ella se la llevaron con otras mujeres. En el grupo había unas 150 niñas, incluyendo tres de sus sobrinas menores.





Las dividieron en grupos y las transportaron en autobús hasta Mosul.





"En el trayecto nos tocaban los senos y frotaban sus barbas en nuestra cara. No sabíamos si nos iban a matar o qué harían con nosotras. Pero nos dimos cuenta de que nada bueno nos iba a pasar porque ya habían matado a los hombres y a las ancianas, y habían secuestrado a los niños".





Al llegar al cuartel general de EI en Mosul, encontraron muchas niñas jóvenes, mujeres y menores allí, todas yazidíes. Las habían secuestrado de otras aldeas el día anterior.





Se enteró que, cada hora, los hombres de EI llegaban y seleccionaban algunas niñas. Se las llevaban, las violaban y las devolvían después.





Se dio cuenta que esa sería su suerte también.

Muchos yazidíes tomaron refugio en el cercano monte Sinjar, donde fueron sitiados por Estado Islámico.



Sin compasión

​

Al día siguiente un grupo de militantes de EI llegaron. Cada uno de los combatientes seleccionó a una de las niñas, algunas de entre 10 y 12 años.





"Las niñas se resistieron pero fueron forzadas a irse con los hombres. Las más jóvenes se aferraban a las niñas mayores", contó Nadia a HARDtalk. "Una de ellas tenía la misma edad de mis sobrinas y estaba llorando y se agarraba a mí".