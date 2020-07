La presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, tiene coronavirus

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, informó este jueves que se contagió de coronavirus, que entrará en cuarentena y que se siente bien y seguirá trabajando aislada, según un video difundo en sus redes sociales.

"Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días, hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy", dijo Añez. "Me siento bien, me siento fuerte", agregó.

https://twitter.com/JeanineAnez/status/1281349188731707392 He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020