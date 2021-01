Italia bloqueó Tik Tok por la muerte de una niña de 10 años

La decisión de bloquear una red social no tiene precedentes en Italia y abre un debate profundo sobre sus límites y su naturaleza como medio de comunicación. El órgano competente explicó el viernes por la noche que el medio, que es el preferido por los adolescentes más jóvenes, no es capaz de verificar la edad de sus usuarios y por lo tanto quedará bloqueado, al menos, hasta el próximo 15 de febrero. TikTok fija en 13 años el umbral mínimo para poder acceder —en Italia son 14 años sin consentimiento de los padres—, pero como en la mayoría de las redes sociales, no exige ningún documento ni incluye ningún sistema que permita comprobar la veracidad de la información.