Habló el médico que atendió a Michael Schumacher en París

El lunes 9 de septiembre Michael Schumacher fue ingresado a un hospital de París para ser sometido a un “tratamiento secreto”. El centro al que llegó el ex piloto de Fórmula 1, bajo un estricto operativo de seguridad, fue el Hospital Europeo Georges Pompidou, del cual Philippe Menasché es el director.

Hoy, 20 días después, el directivo le concedió una entrevista al diario “La Repubblica” de Italia en donde fue consultado por el paso del alemán en el edificio.

El profesional, “pionero de la terapia celular para curar la insuficiencia cardíaca” según la prensa francesa, aseguró que no hubo “experimentos” con Schumacher, después de que se diera a conocer que el ex corredor podría haberse sometido a un tratamiento regenerativo con células madre.

“Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún ‘experimento’, término abominable que no se corresponde con una visión sería de la medicina”, aseguró el cirujano francés, acerca de la información que trascendió entre tanto hermetismo con respecto a la salud de Michael Schumacher.

“Es cierto que fui el primero en hacer trasplantes de células madre del corazón, pero el ciclo de pruebas clínicas terminó hace dos años. Ha habido un gran progreso en los últimos veinte años, pero la verdad es que todavía sabemos poco”, reconoció, al mismo tiempo que afirmó que, “hubo una explosión de atención hacia nuestro departamento, pero ya se ha normalizado todo”.

Además reveló que, tras hacerse público su nombre vinculado al del ex piloto, recibió mensajes de personas de todo el mundo pidiéndole un tratamiento similar. “En Italia tienes todo lo que necesitas, no necesitas venir a mí a París. Envié a los que me buscaron a mi amigo Guido Pompilio”, explicó.

Según la información de “Le Parisien”, Schumacher ingresó en la unidad de vigilancia continua del servicio de cirugía cardiovascular del profesor Philippe Menasché el 9 de septiembre. Desde Francia aseguraron que el operativo de seguridad fue tan grande que hicieron evacuar a los residentes cercanos al hospital durante el arribo del piloto.

El estado de salud de Schumacher es prácticamente una incógnita desde que sufrió daños cerebrales tras un accidente de esquí el 29 de diciembre de 2013 en Méribel. Se espera que en esta ocasión, su familia publique un comunicado oficial para llevar tranquilidad a los fanáticos por el estado del siete veces campeón mundial de F1.