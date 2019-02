Europa apuesta al diálogo sobre Venezuela, pero reconoce a Guaidó

Europa se mueve en dos carriles a la vez ante la crisis de Venezuela . Por un lado, la Unión Europea (UE) anunció que participará junto a Uruguay de una reunión internacional sobre Venezuela que se hará en Montevideo el jueves. A la vez, desde anoche seis naciones europeas han reconocido al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y por lo tanto desconocen al mandatario chavista Nicolás Maduro. Y hoy el Grupo de Lima, no convocado a Montevideo, hará una reunión de emergencia (Ver aparte).

De la cumbre en Montevideo solo participarán cuatro naciones latinoamericanas. La UE participará con su "grupo de contacto": Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Reino Unido y Suecia. De los ocho, solo Italia y Suecia siguen reconociendo a Maduro. Por América Latina irán Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. México se retiró.

Todos los países de mayor peso de Europa –salvo Italia–: España, Francia, Alemania, Reino Unido y Holanda, reconocerían desde hoy como único presidente legítimo a Juan Guaidó. Estos países asistirán a Montevideo pese a que no reconocen más a Maduro. Exigen, como Estados Unidos y los países latinoamericanos reunidos en el Grupo de Lima, que se convoque a elecciones transparentes y sin Maduro en el poder. El fondo del conflicto son las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo de 2018 que supuestamente ganó Maduro pero no son reconocidas por la ONU ni la OEA, ni por la mayoría de las naciones democráticas.

En este complejo contexto, la jefa de la diplomacia europea, la italiana Federica Mogherini, y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunciaron en un comunicado conjunto que Uruguay y la UE "coorganizarán la reunión inaugural del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela" y adelantaron que el encuentro será a nivel de ministros de Relaciones Exteriores el jueves en Montevideo.

En la reunión estarán representados la UE con ocho de sus 28 miembros (Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido), así como Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, como la contraparte latinoamericana. México, que promocionó la propuesta junto a Uruguay, ahora anunció que no participará.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió no viajar a Montevideo. "Primero se tienen que poner a dialogar las partes", explicó el mandatario mexicano a la prensa. "No queremos que los extranjeros intervengan en asuntos que competen a los mexicanos, por eso debemos también ser muy cuidadosos de no intervenir", remarcó.

Además, a la cita de Montevideo no fue invitado como tal el Grupo de Lima, del que forman parte los principales países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile y Colombia, y Canadá, que rechazan al gobierno de Maduro y reconocieron como mandatario interino a Juan Guaidó. Asimismo, de los cuatro países latinoamericanos que participarán de la reunión de Montevideo, Costa Rica y Ecuador también reconocieron a Guaidó.

En tanto, Francia, Alemania, España y Reino Unido habían dado un ultimátum de ocho días a Maduro para convocar a elecciones, caso contrario reconocerían a Guaidó. Ese plazo venció anoche, y es indudable que esas potencias cumplirán su palabra. Holanda y Portugal se sumaron a esta línea dura. Por el contrario, Austria, Grecia, Italia y Luxemburgo no reconocen a Guaidó. Aunque Austria ayer se cambió de bando.

El gobierno español de Pedro Sánchez reconoció desde el primer minuto de hoy a Guaidó como presidente encargado para que organice elecciones, ya que anoche terminó el plazo de ocho días que fijó el sábado pasado. Sánchez actuó de manera coordinada con Francia, Alemania y Reino Unido. Los cuatro países fueron un paso más allá que el conjunto de la UE, donde las reticencias de varios miembros impidieron una posición conjunta. "No buscamos poner o quitar gobiernos en Venezuela, queremos democracia y elecciones libres y transparentes con las garantías necesarias", dijo Sánchez.

La ministra de Asuntos Europeos francesa, Nathalie Loiseau, fue clara: "El ultimátum vence esta noche. Si antes de esta noche, Maduro no se compromete a organizar elecciones presidenciales, consideraremos a Guaidó el legítimo para organizarlas en su lugar y lo consideraremos presidente interino", afirmó la canciller francesa. El canciller de Austria, Sebastian Kurz, se sumó vía Twitter: "Si Maduro no responde al llamamiento de la Unión Europea para elecciones presidenciales libres y justas, reconoceremos y apoyaremos a Juan Guaidó como presidente interino". Pero faltaba una declaración oficial en igual sentido de Alemania, Reino Unido, Holanda y Portugal. Se daba por descontado que estas naciones cumplirían su palabra, pero es probable que no quieran llegar a la cumbre de Montevideo con una posición tan dura y contundente.

















El Grupo de Lima se reúne hoy en Canadá