El tipo de sangre puede predecir el riesgo de Covid-19 grave

No es la primera vez que un estudio vincula estos grupos sanguíneos con una mayor o menor vulnerabilidad al contagio y una mejor o peor evolución de la enfermedad. En junio pasado, un artículo publicado en New England Journal of Medicine señalaba que los genes pueden determinar que algunas personas desarrollen formas graves de Covid-19 y que tener sangre tipo A se asociaba a un 50 % más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio, mientras que el grupo 0 confería "efecto protector".