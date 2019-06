El papa Francisco modificó el texto del Padre Nuestro

La idea de que la traducción de una parte del Padre Nuestro al italiano era errónea, motivó al papa Francisco en 2017 a buscar una modificación, la que fue aprobada el 22 de mayo. La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) adoptó en su Asamblea General una nueva versión del Misal Romano, aprobada por el Papa, que incluye cambios en la oración del Padre Nuestro y también en el Gloria.

Una cuestión de mala traducción

El Padre Nuestro en italiano incluía la frase "non ci indurre in tentazione", que en español se traduciría como "no nos induzcas a la tentación", y ahora ha sido cambiada por "non abbandonarci alla tentazione", es decir "no nos abandones a la tentación" en español, donde la versión más usada en este idioma, y sobre todo en nuestro país dice: "No nos dejes caer en tentación", la cual sería correcta según la idea del Santo Padre.

Un caso similar a la versión en español ocurre en la francesa, la que fue cambiada en 2017 para ser similar a la ahora adoptada en Italia.

Por su parte, autoridades eclesiásticas inglesas, adelantaron que no harán modificaciones en el Padre Nuestro en su idioma. La portavoz de la Iglesia británica, citada por el diario The Sun, ya rechazó las modificaciones: "La oración ha sido cambiada en el idioma italiano, no hay ningún plan en este momento para que cambie en inglés".

El Gloria

Asimismo, la CEI ha cambiado la oración del Gloria, en concreto la parte en la que dice “pace in terra agli uomini di buona volontà” (“paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”) por “pace in terra agli uomini, amati dal Signore” (“paz en la tierra a los hombres, amados por el Señor”).