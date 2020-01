EE.UU. activa nuevas sanciones para asfixiar la economía de Irán

Washington.- Estados Unidos activó ayer, por orden ejecutiva del presidente Donald Trump, sanciones adicionales a Irán, en lo que constituye la primera respuesta específica al ataque a dos bases en Irak que acogen tropas estadounidenses.

Las sanciones, que el presidente ya prometió que impondría durante su mensaje a la Nación el miércoles tras la respuesta de Teherán a la ejecución del general Soleimani, golpean a sectores claves de la economía iraní, como el industrial, el minero y el textil, así como a una serie de altos cargos del régimen.

“Estas sanciones continuarán hasta que el régimen detenga la financiación del terrorismo global y se comprometa a no contar nunca con armas nucleares”, sostuvo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en una comparecencia en la Casa Blanca junto al secretario de Estado, Mike Pompeo.

El paquete incluye “17 sanciones específicas contra grandes productores de acero y hierro” que, según explicó Mnuchin, proporcionan “millones de dólares de apoyo al régimen”. Además, se castiga a ocho altos oficiales iraníes, entre ellos el secretario del Consejo de Seguridad Nacional Supremo, Ali Shamkhani, que estuvieron “implicados en el ataque del martes”.

Con este gesto, Washington envía el mensaje de que sabe quién estuvo detrás del que fue probablemente el ataque militar más descarado y directo de Teherán a Estados Unidos en décadas.

La economía iraní soporta ya la carga de sanciones impuestas por Estados Unidos a más de 1.000 individuos, compañías y organizaciones, impuestas después de que, en mayo de 2018, el presidente Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, iniciativa de su predecesor en la Casa Blanca, el demócrata Barack Obama, que buscaba la congelación del programa nuclear iraní a cambio de un alivio punitivo.

“Las sanciones están funcionando. Cortar la economía al régimen tiene impacto, no hay duda”, defendió Mnuchin. A preguntas de los periodistas, Pompeo insistió en que el asesinato del poderoso general Soleimani, en la madrugada del viernes 3 en Bagdad, se ordenó para detener una amenaza inminente. “Había información sobre una amenaza inminente” y “un plan activo”, precisó Pompeo.

Derribo del avión

Irán niega de forma tajante que el avión ucraniano siniestrado el miércoles tras despegar del aeropuerto de Teherán en el que fallecieron 176 personas haya sido alcanzado por un misil por error, como sospechan Estados Unidos y Canadá, que perdió a 63 de sus ciudadanos.

Ucrania, por su lado, no descarta ninguna teoría y el Reino Unido también se inclina por la versión del misil, que se ha visto reforzada por un video publicado por varios medios estadounidenses, como The New York Times y The Washington Post, en el que se ve un destello que supuestamente sería un misil que impacta en torno a la misma hora y la misma zona contra un avión.