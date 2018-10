Bolsonaro y su peculiar saludo para Macri

Ante sondeos que lo señalan como amplio favorito para imponerse sobre Fernando Haddad en el balotaje del 28 de octubre, el candidato presidencial por la ultraderecha brasileña Jair Bolsonaro se mostró muy confiado durante una conferencia de prensa realizada ayer, en la que también saludó a Mauricio Macri por haber sido quien impidió que Cristina Kirchner continuara en el poder.





"Ante todo, un abrazo a Macri, que terminó con la 'Dilma Kirchner'", fue el mensaje de Bolsonaro en referencia a la ex mandataria argentina, a quien comparó con la destituida Dilma Rousseff, según publica el diario La Nación.





Por otro lado, en otra de las declaraciones más destacadas, el ex capitán del Ejército generó incertidumbre respecto de su postura con el Mercosur: "Tiene su valor, pero fue desfigurado por el PT. No abandonaré el Mercosur, aunque no será guiado por cuestiones ideológicas".





De quién se declaró "seguidor". Aunque no es novedad porque ya lo expresó durante la campaña, Bolsonaro generó otro de los títulos de la rueda de prensa al reiterar su simpatía por Donald Trump. "Soy un admirador del presidente Trump. Él quiere un Estados Unidos grande; yo quiero un Brasil grande", agregó.