En Entre Ríos el inicio de la semana tendrá mañanas frescas, abundante nubosidad y máximas cercanas a los 20 grados. El martes mejorarán las condiciones.

Entre Ríos: cómo estará el tiempo el lunes y martes en las principales ciudades.

El comienzo de la semana en Entre Ríos estará marcado por temperaturas moderadas, cielos con abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones aisladas en algunas localidades. Para el lunes 12 y martes 13 de octubre se espera un ambiente fresco durante las primeras horas del día, mientras que las tardes presentarán registros térmicos algo más agradables.

El pronóstico anticipa condiciones variables en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, con diferencias en la probabilidad de lluvias según cada región. El martes se perfila como una jornada de mayor estabilidad, aunque la nubosidad continuará presente en distintos sectores de la provincia. Que Pasa Concordia+2

Lunes con nubosidad y ambiente fresco

En Paraná, el lunes se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán los 12 grados de mínima y los 20 grados de máxima. No se descarta alguna precipitación débil o aislada, especialmente durante la segunda parte de la jornada.

Para Concordia y la región de Salto Grande, se prevé una mínima cercana a los 12 grados y una máxima de aproximadamente 19 grados. La nubosidad será una de las principales características del día, con posibilidades de lluvias aisladas.

En Gualeguaychú, las condiciones también serán frescas, con temperaturas cercanas a los 10 grados durante la mañana y máximas alrededor de los 19 grados. El cielo permanecerá mayormente cubierto y las probabilidades de precipitaciones serán reducidas.

Por su parte, Concepción del Uruguay tendrá una jornada con temperaturas entre los 10 y 19 grados. Algunos pronósticos contemplan la posibilidad de lloviznas durante el día, con una probabilidad de precipitaciones cercana al 40%. Meteored Argentina+3

Martes con temperaturas moderadas y posibles chaparrones

Para el martes 13, el panorama meteorológico continuará mostrando diferencias entre las principales ciudades entrerrianas.

En Paraná, la previsión actualizada indica una mínima de 13 grados y una máxima de 20 grados. Aunque se esperan algunos períodos de cielo parcialmente nublado, también existe probabilidad de chaparrones, especialmente entre el final de la mañana y la tarde.

En Concordia, se anticipa un ambiente fresco a templado, con temperaturas máximas próximas a los 20 grados y nubosidad variable. Las condiciones podrían presentar períodos de mayor estabilidad, aunque será importante seguir la evolución de las precipitaciones.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, las temperaturas máximas también rondarían los 20 grados. Para esta última ciudad, los pronósticos consultados anticipan cielo nublado y una baja probabilidad de lluvias durante el martes. Que Pasa Concordia+1

Recomendaciones para el comienzo de la semana

El contraste entre las mañanas frescas y las tardes templadas será una de las características de estas jornadas. Por ese motivo, se recomienda utilizar abrigo liviano durante las primeras horas del día y tener en cuenta la posibilidad de precipitaciones al organizar actividades al aire libre.

El pronóstico también muestra que la evolución de la nubosidad y las lluvias no será uniforme en todo el territorio entrerriano. Las condiciones podrán modificarse durante las próximas horas, por lo que conviene consultar las actualizaciones meteorológicas.

Actualización del pronóstico: La previsión más reciente para Paraná señala una probabilidad elevada de chaparrones durante el martes, por lo que no corresponde anticipar una mejora generalizada para toda la provincia. Las condiciones más estables previstas en otras localidades no necesariamente se extenderán a la capital entrerriana.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional