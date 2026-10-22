Sylvester Stallone sorprendió a Nicolás Vázquez con una videollamada.

Sylvester Stallone felicitó a su colega argentino por la adaptación teatral de Rocky. La conversación estuvo marcada por la emoción.

El actor argentino Nicolás Vázquez vivió un momento inolvidable al recibir una videollamada de Sylvester Stallone, el reconocido protagonista de Rocky, quien se comunicó para felicitarlo por la adaptación teatral de la emblemática historia que actualmente protagoniza, codirige y produce en Argentina.

A través de sus redes sociales, Vázquez compartió un video con parte de la conversación y relató la sorpresa que sintió al descubrir quién estaba del otro lado del teléfono.

“Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó…”, escribió el artista.

Según contó, se encontraba descansando en su casa cuando atendió una llamada sin mirar la pantalla, convencido de que se trataba de una comunicación habitual. Sin embargo, quien lo esperaba era nada menos que su máximo referente cinematográfico.

“Sí, el mismísimo Sly. Rocky. No podía creerlo, apenas pude poner a grabar la pantalla”, expresó.

El reconocimiento de Stallone

La comunicación fue organizada por Nacho Figueras, quien hizo posible el encuentro virtual entre ambos actores. Durante la charla, Stallone felicitó a Vázquez por el trabajo realizado en la versión argentina de Rocky y manifestó su orgullo por la manera en que el equipo llevó la historia al escenario.

De acuerdo con el relato del argentino, el protagonista de la saga cinematográfica destacó el enfoque de la adaptación, al que describió como “real”, “humana” y “con tanto corazón”.

La conversación también permitió que Vázquez le expresara personalmente la admiración que siente por el artista estadounidense desde su infancia.

“Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito”, manifestó.

Más allá del reconocimiento profesional, el intercambio adquirió un tono íntimo cuando ambos abordaron experiencias personales vinculadas con las pérdidas y la necesidad de seguir adelante.

“Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también conoce ese dolor”, reveló Vázquez.

Felicidad total de Nico Vázquez

El actor argentino aseguró que la conversación se extendió durante aproximadamente diez minutos y destacó la calidez humana de Stallone, a quien describió como una persona de gran humildad y sensibilidad.

“Fueron diez minutos que voy a guardar en mi corazón para siempre”, sostuvo.

Finalmente, Vázquez agradeció públicamente a Nacho Figueras por haber concretado el contacto con su ídolo: “Sabés lo que significó para mí”.

El encuentro representó un reconocimiento especial para el artista argentino, que logró llevar a los escenarios una historia que lo acompañó desde su infancia y que continúa siendo una de sus principales fuentes de inspiración.