Pesar en la música argentina: murió Piero, a los 81 años

La música argentina está de luto por la muerto de Piero, un artista que dejó una huella imborrable que marcó a generaciones. Falleció a los 81 años.

El cantante y compositor Piero de Benedectis murió a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana de este miércoles. El cantautor dejó una huella imborrable que marcó a generaciones en la música popular; fue autor de clásicos como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

El cantante habría atravesado graves problemas de salud durante el último año y, según se supo en las últimas horas, permanecía internado en el Hospital Italiano. Además, en 2023, el músico ítalo-argentino debió ser internado de urgencia en Ecuador a causa de una infección respiratoria.

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía sólo tres años y se radicó en el donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística que permaneció a largo de más de cinco décadas.

Piero construyó un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.