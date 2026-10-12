"Mi abuelo me salvó la vida", el desgarrador testimonio de Valentín Yankelevich

Valentín Yankelevich contó que sufrió violencia física y psicológica durante su infancia y destacó el papel de sus abuelos, Gustavo Yankelevich y Cris Morena

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, relató por primera vez detalles de la violencia física y psicológica que aseguró haber sufrido durante su infancia, después de la muerte de su madre.

En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, recordó que tenía siete años cuando falleció la actriz y que, dos años después, comenzó a vivir situaciones de maltrato por parte de su padre, Darío Giordano. “Era un infierno vivir en esa casa”, expresó.

El testimonio de Valentín Yankelevich sobre la pérdida y el maltrato

Según contó, tras un proceso judicial, él y su hermano Franco se fueron a vivir con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, mientras que su hermana Azul permaneció con su padre. En ese período, también destacó el acompañamiento de su abuela, Cris Morena.

Valentín agradeció especialmente a su abuelo por haberlos escuchado y ayudado a salir de aquella situación. “Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, afirmó.

Finalmente, señaló que el apoyo recibido le permitió recuperar la esperanza y volver a proyectar un futuro. “Nos dio lo único que necesitábamos, que era amor. Amor y contención”, concluyó.