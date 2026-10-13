Julieta Prandi confirmó el final de la relación luego de seis años juntos. En LAM hablaron de una supuesta infidelidad.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron: versiones de infidelidad y una crisis previa a la boda.

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió al mundo del espectáculo argentino. Después de seis años de relación y a menos de un mes de haber contraído matrimonio, la modelo anunció que decidió ponerle fin a la pareja, una noticia que rápidamente generó repercusiones y distintas versiones sobre los motivos de la ruptura.

En medio de las especulaciones, el periodista Ángel de Brito reveló en el programa LAM, que se emite por América TV, información sobre una presunta infidelidad del cantante que podría haber influido en la decisión de Prandi.

Según explicó el conductor, la producción del ciclo recibió datos acerca de un supuesto vínculo de Ortega con otra mujer en un estudio de grabación. De acuerdo con esa versión, la modelo habría descubierto la situación, lo que habría precipitado el distanciamiento.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la existencia de una tercera persona en la relación.

Una crisis anterior al casamiento

Las versiones difundidas en el programa también indican que los problemas entre Prandi y Ortega no habrían comenzado recientemente.

La periodista Pilar Smith sostuvo que la pareja había atravesado una fuerte discusión aproximadamente tres meses antes de celebrar su boda, lo que indicaría que existían diferencias previas al matrimonio.

Por su parte, Pepe Ochoa agregó que ambos mantenían distintas expectativas sobre el futuro de la relación, una situación que habría contribuido al desgaste del vínculo.

Estas declaraciones instalaron interrogantes sobre cómo evolucionó la pareja durante los meses anteriores al casamiento y qué circunstancias terminaron por provocar la separación.

Sin confirmación sobre la supuesta infidelidad

Aunque la noticia de la ruptura generó una fuerte repercusión mediática, las versiones sobre una eventual infidelidad de Emanuel Ortega continúan siendo especulaciones difundidas en programas de espectáculos.

Por el momento, ni Prandi ni el cantante realizaron declaraciones públicas que permitan confirmar esa hipótesis.

La separación marca el final de una relación de seis años que había tenido como uno de sus acontecimientos más importantes la reciente celebración del matrimonio.

Mientras continúan las repercusiones, las circunstancias que llevaron a la ruptura permanecen en el terreno de las versiones periodísticas, a la espera de eventuales declaraciones de sus protagonistas.