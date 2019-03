La Corte, sobre un jubilado de Entre Ríos, define si los pasivos pagan Ganancias

La universalización de la decisión de la Corte sobre un caso particular al resto de los jubilados no siempre tiene antecedentes positivos. Hace 11 años, en el caso Badaro se declaró inconstitucional la forma en que se actualizaron los haberes entre 2002 y 2006, pero aún no se logró que sus efectos abarquen a todos los jubilados sin necesidad de iniciar juicios individuales.





Se trata de un fallo histórico que dejará precedentes. Será este martes sobre una causa que tiene su origen en Concepción del Uruguay, cuando la entonces jueza Civil Federal Nº 2 de esa ciudad, Beatriz Aranguren, dictó sentencia en primera instancia a favor de María Isabel García.





La causa se inició en 2015 y la magistrado declaró que es inconstitucional el hecho de que el fisco le cobre Ganancias a la jubilación, siendo esta medida apelada por AFIP ante la Cámara Federal de Paraná en 2017, donde no se hizo lugar y se confirmó el fallo de la jueza de Concepción del Uruguay, por lo que se recurrió a la Corte Suprema intentando revertir el fallo.





El tratamiento sobre el impuesto a los haberes de los adultos de la tercera edad, será tratado este martes y de acuerdo a lo señalado, hay mayoría entre los jueces para que se avale la sentencia dictada oportunamente en el Juzgado de Concepción del Uruguay y confirmada por le Cámara de Paraná.





La medida beneficiaría a unos 170.000 jubilados, que perciben más de 68.000 pesos mensuales y dejaría librado al Congreso de la Nación la modificación de la Ley de Ganancias y la exclusión de los jubilados de la cuarta categoría.

Los jueces que se inclinarán a favor de la eximición del pago de Ganancias (señalaron colegas de El Cronista) son Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, la denominada "mayoría peronista" de la Corte. Carlos Rosenkrantz, el titular del cuerpo, votará a favor del pago del impuesto, y aún no se decidió que postura tomará la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco.





"Me parecía muy injusto"





La integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Entre Ríos, Beatríz Aranguren dialogó en la tarde de este lunes con UNO. La entonces jueza civil de la Justicia Federal de Concepción del Uruguay recordó que se trata de una causa muy antigua, del año 2015 "en la cual fallé de acuerdo a mis convicciones y partiendo de lo que es el Derecho, y de allí es que me parecía muy injusto que un jubilado debiera pagar Ganancias de sus haberes, cuando toda la vida trabajó".





"Acá hay algo muy claro, no es constitucional esta doble imposición y lo más importante es que mi pronunciamiento luego fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de Paraná, antes de que yo la integrara", resaltó.





"Además, partiendo de los pactos internacionales que marcan con claridad el tema salarial y de los jubilados, es que fallé convencida de que era justo lo que se estaba resolviendo", referenció la camarista para destacar que el pronunciamiento inicial imponía:





Decretar la inconstitucionalidad para el caso concreto de la norma legal por la cual se cobra impuesto a las ganancias a las jubilaciones (Art. 79 Inc. c) de la ley 20.628, de la resolución general N° 2437/2008 y de cualquier otra norma complementaria), por entender que viola la Constitución Nacional, en sus artículos 14 bis, 16, 17, 31, 75 inc. 22, además de los pactos internacionales en derechos humanos (Convención y Declaración americanas, Declaración Universal, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,etc).



Ordenar a la AFIP y a la ANSES dejar de aplicar el impuesto a las ganancias sobre el beneficio previsional del demandante Esquivel Humbert y abonarle la suma retroactiva correspondiente, aplicando la tasa del BCRA.