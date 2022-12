"Es mentira que mi hija tocó el poste de luz con la ropa mojada", dijo la mamá de la niña fallecida

La descarga fue mortal. En medio de la angustia Paola Luna, mamá de la víctima, diálogo con La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná): "Desmiento totalmente que mi hija había estado jugando en la pileta y que al momento de la descarga eléctrica ella estaba con sus prendas de vestir húmedas. Es la segunda hija que pierdo, ya que mi bebé falleció por muerte súbita. No tenemos consuelo. Nadie se acercó ni se comunicó con nosotros para nada. Pedimos justicia por mi hija y no vamos a descansar hasta que se sepa qué es lo que pasó y que los culpables paguen por lo que hicieron, aunque eso no calme nuestro dolor ni nos devuelva a mi hija", sostuvo.

La mujer, que es madre de otros dos hijos de 11 y 14, detalló cómo fueron las circunstancias que rodearon a la tragedia. “Ella (por Brisa) tenía la costumbre de juntarse con amiguitos y habían estado jugando a la pelota en el lugar (donde ocurrió la tragedia); la pelota se les fue y ella intentó bajar por la escalera, se prendió del barandal que es de hierro y supuestamente ya estaba con corriente. Le dio una descarga y ella quedó pegada; al instante la despide y quedó abrazada al poste. Su hermano intentó ayudarla y al tocarle la remera recibió un golpe eléctrico y por eso la soltó. No pudo hacer nada", relató la vecina de calle Soldado Bordón y luego agregó: "La gente de Alumbrado Público Municipal decía que la columna no estaba funcionando al momento en que mi nena se quedó pegada, entonces yo me pregunto: ¿qué es lo que sucedió?, porque de ser as´´i mi Brisa no estaría muerta", dijo.

La mamá de Brisa confirmó que nadie asistió a su hija: "La ambulancia jamás llegó. La Policía nunca se hizo presente; y a la nena la llevó un vecino y su papá a que reciba asistencia”, indicó. También comentó que el abuelo de uno de los chicos que estaba el momento de la tragedia trajo un aparato con el que midió la corriente eléctrica en el poste u confirmó que era muy alta.