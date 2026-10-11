El animal sobrevivió al ataque y recibe atención veterinaria. La Policía de Caseros secuestró un arma de fuego. En Concordia rescataron a otros dos perros.

Caseros: investigan a un hombre por dispararle a un perro y atropellarlo con una camioneta.

Un grave episodio de presunta crueldad animal es investigado en Caseros, departamento Uruguay, luego de que un perro fuera herido de un disparo y posteriormente atropellado por una camioneta cuyo conductor se retiró del lugar. El animal logró sobrevivir y permanece bajo atención veterinaria, mientras la Justicia intenta esclarecer las circunstancias del hecho.

El episodio ocurrió este domingo, alrededor de las 14, en calle 21, entre 16 y 18, frente al centro de salud de la localidad. Según informó la Jefatura Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, un testigo escuchó una detonación y, al observar lo que sucedía, advirtió la presencia de un perro herido sobre la vía pública.

En ese momento, una camioneta gris se alejaba del lugar después de haber embestido al animal. La denunciante y varios vecinos acudieron inmediatamente para auxiliarlo y procurar que recibiera asistencia.

Identificaron a un sospechoso y secuestraron un arma

A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría de Caseros iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional Nº 14.346, que establece sanciones para quienes cometan actos de maltrato y crueldad contra los animales.

Con intervención de la Fiscalía en turno, los investigadores lograron individualizar a un hombre de 55 años, domiciliado en la zona, como presunto involucrado en el episodio.

Durante las diligencias policiales, los uniformados secuestraron una carabina Winchester calibre .22, equipada con mira telescópica, que se encontraba sin cartuchería en su interior.

El hombre quedó supeditado a la causa penal, mientras continúan las actuaciones para determinar cómo se produjo el ataque y establecer las eventuales responsabilidades.

Por su parte, el perro permanece con vida y recibe los cuidados necesarios para recuperarse de las lesiones sufridas.

Concordia: rescataron a dos perros por falta de cuidados

En otro procedimiento relacionado con presunto maltrato animal, personal de la Comisaría Primera de Concordia intervino el viernes pasado en inmediaciones de las calles Castelli y 25 de Mayo, luego de recibir una denuncia sobre las condiciones en las que se encontraban dos perros, publicó El Entre Ríos.

De acuerdo con la información policial, los animales permanecían habitualmente en la vía pública y presentaban signos compatibles con una alimentación insuficiente y falta de cuidados adecuados.

Ante esta situación, los efectivos solicitaron la intervención de un veterinario policial para evaluar el estado sanitario de ambos ejemplares.

Tras realizar el examen correspondiente, el profesional constató condiciones inadecuadas de cuidado y recomendó retirar a los animales del lugar y evitar su restitución al propietario.

Los animales quedaron bajo resguardo municipal

Frente a la intervención policial y la evaluación veterinaria, el responsable de los perros accedió a entregarlos voluntariamente.

Posteriormente, ambos animales fueron trasladados a la Veterinaria Municipal de Concordia, donde quedaron bajo resguardo y reciben la atención correspondiente.

Los dos episodios, registrados en diferentes localidades entrerrianas, motivaron actuaciones policiales destinadas a investigar las denuncias y adoptar medidas de protección para los animales afectados.

En el caso de Caseros, la investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias del disparo y el posterior atropellamiento, mientras que en Concordia la intervención permitió retirar a los perros de las condiciones de cuidado denunciadas.