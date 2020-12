Agresión a Varisco: se reprogramó la audiencia de suspensión de juicio a prueba

Habrá transmisión en vivo y en directo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

agresión varisco2.jpg Agresión a Varisco: habrá una audiencia de suspensión de juicio a prueba

El hecho

El hecho sucedió el 1° de octubre de 2019, en la vereda de calle Pellegrini entre Bavio y Perú, en la puerta de la vivienda familiar de Varisco. Este llegaba al domicilio cuando fue interceptado por tres personas. Una de ellas, Juan Ignacio Musuruana, de 25 años, lo increpó, lo habría empujado o tomado del cuello, por lo cual el entonces intendente cayó al suelo y se fracturó la cadera. Al agresor lo acompañaban Vanina Julieta Gauna y Claudio Javier Godoy. Alguien registró con su celular el video de Varisco en el suelo y Musuruana gritándole: “¡Vos me hiciste laburar como un perro (...) vos no me vas a dar laburo, te termino de matar, tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo! ¿Querés un médico? ¡Te voy a matar!”.

El video se viralizó y en la misma tarde de ese martes las tres personas se entregaron a la Justicia y quedaron detenidas hasta el jueves siguiente. Musuruana quedó luego con 30 días de prisión preventiva domiciliaria, y Gauna y Godoy libres. La Fiscalía a cargo de Natalia Taffarel, les imputó Amenazas coactivas agravadas por el propósito de obtener alguna medida de parte de un miembro de uno de los poderes públicos, delito que tiene una escala penal de entre cinco y 10 años de prisión.

A su vez, se supo entre otras cuestiones que ese martes, por la mañana, al menos Musuruana con alguno más había efectuado el mismo reclamo a Varisco en el palacio municipal.