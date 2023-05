Walter Otta muy conforme: "Fue una noche soñada"

El entrenador de Patronato Walter Otta terminó feliz por la actuación de sus dirigidos. "Me quedo con el compromiso de todos", dijo en conferencia de prensa.

Los jugadores de Patronato y los hinchas disfrutaron a más no poder el gran triunfo ante Melgar de Perú por la tercera fecha de la Copa Libertadores de América. Más allá del empate parcial de la visita, el Rojinegro pudo reponerse y conseguir su primer triunfo internacional en el estadio Grella. El entrenador Walter Otta terminó muy conforme con la actuación del equipo y así lo hizo saber en la conferencia de prensa.

En cuanto al partido, el técnico manifestó que el equipo tuvo la sapiencia de corregir algunas cosas cuando Melgar logró el empate.

“Creo que el cambio de sistema de ellos en el entretiempo nos complicó, pero después lo pudimos corregir. Tomamos decisiones que salieron bien, no sé si fue el mejor partido de nuestro ciclo, pero sí el más importante por todo lo que vivimos, por ser Copa Libertadores y por el rival. Fue una noche soñada”, indicó.

Otta también expresó que Patronato viene mejorando en su rendimiento, más allá de que los resultados en la Primera Nacional no sean los esperados.

“Cuando los jugadores levantan su nivel todo lo que nosotros preparamos en la semana puede salir bien. El equipo viene en levantada, más allá de algunos pasajes. Ya estamos pensando en San Martín de Tucumán, porque esto es así. Disfrutamos poco este triunfo y ahora tenemos que seguir adelante, porque si queremos aspirar a algo mayor hay que trabajar”, manifestó.

Luego, el entrenador habló de los elementos que tuvieron sus dirigidos para golear a Melgar.

“Me quedo con todo lo que dio el equipo, pero sobre todo con el compromiso de todos, no solamente de los que jugaron, sino también de los que quedaron afuera. Lo disfrutaron mucho”, cerró.

Por su parte, el goleador de la noche, Juan Cruz Esquivel, se refirió al gran cotejo que tuvo.

“Venía buscándolo hace mucho tiempo, me quedó una espina clavada desde el partido con Nacional y por suerte me la pude sacar. Hicimos un gran partido. Estaba mano a mano y tenía que aprovecharlo en el primer gol. Cuando lo estaba festejando se me vinieron muchas cosas a la mente”, sostuvo.