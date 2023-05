Walter Otta emitió un claro mensaje a sus dirigidos

"Cambió mucho el funcionamiento del equipo de lo que fue el jueves a lo que hicimos en Tucumán. No pasa por los intérpretes, sino porqué no está costando interpretar lo que nos estamos jugando en el torneo", remarcó, en rueda de prensa.

"Nos duele mucho porque desde un primer momento el objetivo es el torneo. Ganando en Tucumán ingresábamos al reducido por méritos propios y con dos partidos menos que el resto. Dejar pasar esta oportunidad nos duele muchísimo. Creo que la responsabilidad más grande que tenemos como cuerpo técnico es no poder mentalizar al grupo de la importancia del torneo", añadió.

Otta fue autocrítico con el rendimiento del equipo, especialmente en la etapa inicial. "El rival nos dio la posibilidad de lastimarlos, pero no estuvimos finos. Además no arrancamos el partido con la adrenalina que lo hicimos en el encuentro pasado", lamentó. "En el segundo tiempo cuando estábamos jugando mejor cometimos un error y el rival lo aprovecho", amplió.

Por otro lado, el DT cuestionó la performance del árbitro Yamil Possi. En este sentido aseguró que no hubo infracción de Sergio Ojeda a Emanuel Dening en la jugada que desencadenó en la apertura del marcador. A su vez señaló una falta sobre Enzo Díaz en el área de San Martín.

"Desde donde nosotros estábamos ubicados no fue penal. Y antes de esa maniobra (Enzo) Díaz fue derribado desde atrás, Era una jugada para expulsión directa y no fue sancionado. Los jugadores se dieron cuenta, salieron muy enojados con el árbitro porque por momentos no entendían las decisiones. En el segundo tiempo amonestó a (Damián) Arce cuando el central, que estaba amonestado, no entregaba la pelota. Esos detalles genera bronca", repasó.

"No podemos vernos beneficiado en todo el torneo de un fallo. No veo penal del Bocha (Ojeda), no se que cobró. No hubo una patada, un empujón. Lo saca bien con el hombro. No se lo que cobró, pero más allá de eso, no podemos excusas porque es buen árbitro que tuvo una mala noche", bajó los decibeles.

Al momento de responder si a Patronato le falta peso dirigencial en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), indicó. "Nos sancionaron cuatro penales en contra y ninguno a favor. El de Morón y ante San Martín de Tucumán no fueron faltas", aseveró. "Los directivos hacen lo que tienen que hacer, pero hay algo en la B Nacional que parece estar estipulado: Patronato no puede pelear el campeonato porque juega la Copa. No nos ayudan ni cuando tenemos la posibilidad de cambiar el horario de un partido. No tenemos la ayuda de los presidentes de la B Nacional. No son solidarios con nosotros que venimos jugando Copa Libertadores. Es como que dicen "que participen en la Copa y nosotros apostamos al torneo", disparó.