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Un paranaense noqueó en Villaguay

David Roque, del Team Fénix, derrotó al local Franco Álvarez en la modalidad kick boxing extrem. Fue la pelea principal del Villaguay Combat Club.

7 de octubre 2026 · 19:53hs
David Roque

David Roque, el gran ganador del evento que se realizó en Villaguay.

El kick boxing y el Muay Thai de Entre Ríos tuvieron una intensa jornada en Villaguay, donde se desarrolló una nueva edición del Villaguay Combat Club (VCC). El gran protagonista fue el paranaense David Roque, integrante del Team Fénix de Paraná, quien logró una contundente victoria por nocaut y se consagró campeón en la pelea de fondo.

El evento se llevó adelante en el estadio Eduardo Castello del Club Atlético Sarmiento y reunió a representantes de distintas disciplinas de combate. La jornada incluyó una amplia propuesta vinculada a los deportes de contacto y culminó con una velada que tuvo más de 20 combates en jaula de distintas disciplinas como kickboxing, artes marciales y boxeo.

La pelea estelar se disputó bajo la modalidad de kick boxing extrem, con el particular uso de guantes de cuatro onzas. En ese marco, Roque enfrentó al representante local Franco Álvarez, de WKB.

El paranaense tuvo un comienzo contundente y logró enviar a Álvarez a la lona en dos oportunidades durante el primer asalto. Roque mantuvo el dominio del combate y finalmente selló su victoria por nocaut en el tercer round.

De esta manera, el integrante del Team Fénix se quedó con el cinturón de campeón de la jornada y cerró una destacada presentación para la delegación de la capital entrerriana, la gran ganadora de la noche.

El evento en Villaguay

La VCC Combat Expo no se limitó a los combates. Durante el día se desarrollaron diferentes actividades relacionadas con las disciplinas de contacto, entre ellas seminarios, desafíos, stands y food trucks.

Como parte de la propuesta también se realizó una charla de nutrición deportiva a cargo de Mar Castrillón. Allí se abordaron aspectos relacionados con la alimentación, la hidratación y la recuperación, cuestiones fundamentales para quienes practican deportes de alto rendimiento.

Además, el entrenador Fernando Rodríguez estuvo al frente de un taller práctico de cutman y vendaje deportivo. Durante la actividad enseñó técnicas utilizadas en rings y jaulas de distintas partes del mundo.

La jornada en el estadio Eduardo Castello tuvo su cierre con la velada de combates, que reunió más de 20 enfrentamientos de kickboxing, artes marciales y boxeo y tuvo como uno de sus principales protagonistas al paranaense David Roque, quien regresó a la capital entrerriana con el cinturón de campeón.

Villaguay kick boxing Sarmiento velada
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