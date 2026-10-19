Un jugador de Los Leones anunció que será papá junto al Primer Ministro de Países Bajos

Nicolás Keenan, integrante de Los Leones y su novio, el político neerlandés Rob Jetten, esperan a su primer hijo para 2027.

Nicolás Keenan, integrante del seleccionado masculino de hockey sobre césped, anunció que será padre por primera vez junto a su novio Rob Jetten, actual primer ministro de Países Bajos, con una emotiva publicación en redes sociales. El nacimiento está previsto para 2027 a través de un proceso de gestación subrogada.

El jugador de Los Leones en pareja con el político neerlandés desde 2022, y luego de dar a conocer su relación dos años más tarde, esta vez celebraron la nueva noticia con sus seguidores.

En un posteo que incluyó tres fotos, escribieron: “Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito. No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes”.

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“Estamos inmensamente agradecidos con nuestra donante de óvulos, nuestra gestante y sus respectivas familias por ayudarnos a hacer realidad este sueño”, expresó Jetten.

En el mismo tono emotivo, Lisa empatizó con el sentimiento de Keenan y Jetten. “Mi familia y yo estamos inmensamente felices de poder contribuir a que el sueño de Rob y Nico se haga realidad”, dijo.

La trayectoria de Nicolás Keenan

Ligado a una familia con trayectoria en los seleccionados argentinos —su padre Patricio Keenan, sus tíos Santiago Capurro y Gustavo Keenan, y su abuela Noemí Merediz representaron al país—, inició su actividad en el Club Ciudad de Buenos Aires. A los 12 años se trasladó a España, país donde su padre asumió la conducción técnica del Club Egara en Terrassa, localidad catalana con tradición en la disciplina.

Nicolás Keenan, integrante de Los Leones.

En ese entorno completó su preparación táctica durante seis temporadas. Ante el interés de la federación local para integrarlo a los equipos juveniles españoles, Keenan optó por aguardar la convocatoria de Argentina, la cual se formalizó cuando fue citado al seleccionado junior durante una gira europea previa al Mundial de La Haya 2014.

Su llegada a Países Bajos

En 2017 fichó por el HC Klein Zwitserland de Países Bajos. Se convirtió en la primera contratación de un proyecto que consiguió dos ascensos consecutivos hasta alcanzar la Hoofdklasse, la máxima división neerlandesa. Las actuaciones en el certamen europeo motivaron su llamado al equipo principal de Los Leones, con el que debutó en enero de 2019 frente a Bélgica en Córdoba por la FIH Pro League. En ese mismo año obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, logro que revalidó en Santiago 2023.

Su primera presencia en la cita olímpica ocurrió en Tokio 2020, disputada en 2021, torneo en el que el seleccionado argentino finalizó en la séptima posición. Tras competir en el Mundial de 2023, disputó los Juegos Olímpicos de París 2024, competencia en la que alcanzó el octavo lugar. El atacante mantiene su carrera de clubes en La Haya con el HC Klein Zwitserland, afianzado en una de las ligas de mayor exigencia de Europa.