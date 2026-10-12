Sóftbol Femenino: CEF N° 5 gritó campeón y celebró su 10ª corona

El equipo del barrio Mercantil venció 11 a 1 a Morón en la final del Hagamos Historia 2026 de sóftbol y se consagró en Paraná. Es decacampeón.

El sóftbol femenino tuvo este lunes feriado un cierre a puro festejo en Paraná. CEF N° 5 se consagró campeón del Torneo Nacional de Clubes Femenino Hagamos Historia 2026, luego de superar por diferencia a Morón en la final por 11 corridas a 1 y coronar una destacada actuación en una competencia que reunió durante cuatro jornadas a equipos de distintos puntos del país.

El conjunto paranaense, representante del barrio Mercantil, se quedó con el título en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, escenario principal de un certamen que alcanzó su 20ª edición y se consagró por 10ª en el certamen nacional más importante del país. Y es el decacampeón.

La definición reunió a dos equipos que habían mostrado sus condiciones para llegar al último encuentro. CEF N° 5 consiguió su lugar en la final tras superar a Woman Power por 9 carreras a 1, mientras que Morón hizo lo propio frente a Berazategui, al imponerse por 7 carreras a 1.

De esta manera, las representantes paranaenses afrontaron el desafío decisivo ante el elenco bonaerense y terminaron celebrando la conquista ante su gente, en una jornada que tuvo como protagonistas al deporte, el esfuerzo de las jugadoras y el acompañamiento de los aficionados.

La final del Hagamos Historia 2026 representó mucho más que la definición de un campeonato. La competencia celebró dos décadas de trayectoria y reafirmó su lugar como una de las citas destacadas del calendario nacional del sóftbol femenino.

Durante cuatro días, desde el viernes hasta el lunes feriado, los diamantes de Paraná recibieron a delegaciones, entrenadores y dirigentes que llegaron desde diferentes localidades para participar de un torneo que combina la exigencia deportiva con el intercambio entre instituciones.

La actividad se desarrolló principalmente en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, aunque también hubo encuentros en las instalaciones del Club Atlético Patronato. Ambos escenarios albergaron una programación que tuvo partidos de Primera División y permitió disfrutar de un intenso fin de semana de sóftbol.

El cierre contó con un importante marco de público, que acompañó los encuentros decisivos y volvió a demostrar el arraigo de esta disciplina en la capital entrerriana. Las tribunas y los alrededores del diamante principal ofrecieron el marco para una definición que se vivió con entusiasmo y que tuvo como broche de oro la consagración de CEF N° 5.

El acompañamiento llegó luego de la reciente realización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que tuvieron a Paraná como sede exclusiva del sóftbol y convocaron a numerosos espectadores en las competencias de ambas ramas. En ese contexto, el Hagamos Historia volvió a mostrar la capacidad de convocatoria que tiene este deporte en la ciudad.

La presencia de cinco instituciones paranaenses fue uno de los aspectos destacados del campeonato. Don Bosco, Patronato, Estudiantes, CEF N° 5 y Oro Verde representaron a la capital entrerriana en una competencia que también reunió a equipos de diferentes regiones.

La participación de clubes locales reafirmó el protagonismo de Paraná en el desarrollo de la disciplina y permitió que las jugadoras de la ciudad midieran sus condiciones ante rivales de otros puntos del país.

A la representación entrerriana se sumaron equipos como Morón y Berazategui, de la provincia de Buenos Aires; Woman Power, de Bahía Blanca; CEF de Tucumán y Fábrica, de Rosario, entre otros conjuntos que formaron parte de la convocatoria.

La diversidad de procedencias le aportó un atractivo especial al torneo y generó un espacio de competencia e intercambio entre jugadoras, cuerpos técnicos y dirigentes. Cada encuentro permitió poner en práctica el trabajo desarrollado durante la temporada y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre las instituciones que impulsan el crecimiento del sóftbol femenino.

En ese escenario, la consagración de CEF N° 5 tuvo un valor especial para el deporte paranaense. El equipo del barrio Mercantil logró imponerse en la instancia decisiva y sumó un nuevo motivo de celebración para una ciudad que tiene una profunda tradición en esta disciplina.

El Hagamos Historia se consolidó a lo largo de sus distintas realizaciones como una competencia de referencia para el sóftbol femenino argentino. Llegar a la 20° edición significó un reconocimiento al trabajo sostenido de quienes impulsaron el torneo y a las jugadoras que, año tras año, le dieron continuidad.

La clasificación del torneo de sóftbol en Paraná

Tras finalizado el certamen en el Estadio Ingeniero Nafaldo Cargnel de la APS se dieron a conocer las posiciones finales del certamen. La misma quedó de la siguiente manera: 1°) CEF N°5 (campeón): : 2° ) Morón (subcampeón); 3°) Berazategui. 4°) Woman Power de Bahía Blanca; 5°) Oro Verde; 6°) CEF N° 18, de Tucumán; 7°) Patronato.; 8°) Don Bosco.; 9°) Estudiantes y 10°) Fábrica de Rosario.