La casaca de Chicago Bulls, que el icónico jugador utilizó en el segundo partido de las Finales de la NBA, encontró comprador por 14 millones de dólares.

Una icónica camiseta de Michael Jordan fue vendida en 14 millones de dólares y la cifra estableció un nuevo récord para cualquier objeto de colecció n vinculado al básquet. Se trata de la casaca roja número 23 de los Chicago Bulls, que el mejor jugador de la historia utilizó en las Finales de la NBA de 1998.

Según informó Hunt Auctions, una casa de subastas de Pensilvania que fue la encargada de llevar adelante la transacción de forma privada, el comprador fue Ron Firman, un coleccionista e inversor inmobiliario de Miami. “Michael Jordan fue un jugador increíblemente talentoso que es admirado en todo el mundo. Estoy muy emocionado por la compra”, manifestó el flamante propietario de la prenda.

La camiseta en cuestión es la que MJ utilizó el 5 de junio de 1998 en el segundo partido de las Finales ante Utah Jazz. Los dirigidos por Phil Jackson se quedaron con la victoria aquella noche y lograron igualar la serie, en la cual terminarían imponiéndose 4-2 para levantar el sexto y último anillo de su historia hasta el momento.

“Si bien la importancia de Michael Jordan dentro del mercado de memorabilia deportiva ha estado establecida desde hace mucho tiempo, ahora ha escalado a una clase de activo de élite más típicamente reservada para obras de arte icónicas”, explicó David Hunt, presidente de Hunt Auctions.

Se vendió una camiseta de Michael Jordan en una cifra récord

Lo cierto es que todos los objetos relacionados con aquella temporada 1997/98 (camisetas, zapatillas, shorts, entre otros) elevaron sustancialmente su valor y despertaron un significativo interés en los coleccionistas en los últimos años. Esto se debe, en gran parte, a la serie documental de Netflix The Last Dance, la cual repasa el último campeonato de Jordan en Chicago.

Sin embargo, esta no fue la primera casaca de la leyenda del básquet estadounidense que se vendió por un monto millonario en el último tiempo. El mes pasado, la camiseta que usó Jordan en el tercer encuentro de aquellas Finales se subastó en 12.300.000 millones de dólares y, en 2022, un coleccionista desembolsó 10.100.000 millones por la del primer partido.

A pesar de la exorbitante cifra, el valor económico de la 23 de Michael aún está lejos de la camiseta deportiva más cara de la historia. El ranking lo lidera una casaca que el legendario beisbolista de los New York Yankees, Babe Ruth, utilizó durante la Serie Mundial de 1932 y que ostenta un valor de 24.120.000 millones de dólares.