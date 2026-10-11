Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo le ganó a Riestra y consiguió el primer triunfo de la era de Insua

San Lorenzo se impuso por 1-0 ante el Malevo en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 12 del Torneo Clausura y se ilusiona con los playoffs.

11 de octubre 2026 · 17:10hs
San Lorenzo volvió al triunfo en su casa.

San Lorenzo volvió al triunfo en su casa.

San Lorenzo le ganó 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, y Rubén Darío Insua consiguió su primera victoria desde su regreso al Ciclón. Después de varias ocasiones desperdiciadas por el local, Teo Rodríguez Pagano marcó el único gol del encuentro en el complemento. Facundo Farías se destacó con una muy buena actuación, mientras que Danilo Arboleda había convertido un tanto que fue anulado por una posición adelantada clara.

Con este resultado, el Ciclón llegó a los 14 puntos y se ubica décimo en la Zona A, a tres unidades de Independiente, Gimnasia de Mendoza, Newell's y Lanús, los últimos equipos que hoy estarían clasificando a la siguiente fase, todos con un partido menos. Por su parte, Riestra quedó duodécimo, con 11 puntos.

San Lorenzo Riestra Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Emiliano Stang finalizó 5° en la carrera final disputada en el trazado de Toay.

Emiliano Stang en el Top 5 en La Pampa

Hernán Rivero marcó el primer gol de Patronato en el Grella.

Bocanada de aire en el Grella: Patronato le ganó a Güemes y lo condenó al descenso

Gran trabajo del piloto de Paraná que se mantiene al frente en el certamen de la Clase 2.

Exequiel Bastidas hizo podio y es más líder que nunca en el torneo

El argentino tuvo tres últimas carreras olvidables y buscará dar vuelta la página para Estados Unidos.

Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Ver comentarios

Lo último

Diseña Paraná reunió a más de 80 emprendedores y convocó a numerosos visitantes

Diseña Paraná reunió a más de 80 emprendedores y convocó a numerosos visitantes

Javier Milei sobre la salud del Papa: Toda la Argentina le desea una pronta recuperación

Javier Milei sobre la salud del Papa: "Toda la Argentina le desea una pronta recuperación"

San Lorenzo le ganó a Riestra y consiguió el primer triunfo de la era de Insua

San Lorenzo le ganó a Riestra y consiguió el primer triunfo de la era de Insua

Ultimo Momento
Diseña Paraná reunió a más de 80 emprendedores y convocó a numerosos visitantes

Diseña Paraná reunió a más de 80 emprendedores y convocó a numerosos visitantes

Javier Milei sobre la salud del Papa: Toda la Argentina le desea una pronta recuperación

Javier Milei sobre la salud del Papa: "Toda la Argentina le desea una pronta recuperación"

San Lorenzo le ganó a Riestra y consiguió el primer triunfo de la era de Insua

San Lorenzo le ganó a Riestra y consiguió el primer triunfo de la era de Insua

Mountain Bike: Kian Santana y Belén Labriola se coronaron campeones en Puerto Yeruá

Mountain Bike: Kian Santana y Belén Labriola se coronaron campeones en Puerto Yeruá

Emiliano Stang en el Top 5 en La Pampa

Emiliano Stang en el Top 5 en La Pampa

Policiales
Caso Airaldi: dos penitenciarios fueron apartados de sus funciones en la UP9

Caso Airaldi: dos penitenciarios fueron apartados de sus funciones en la UP9

Identificaron como Gabriel Martínez al joven que murió tras recibir un disparo en una cacería

Identificaron como Gabriel Martínez al joven que murió tras recibir un disparo en una cacería

Santa Elena: murió el joven que había sido apuñalado y se agrava la situación de los detenidos

Santa Elena: murió el joven que había sido apuñalado y se agrava la situación de los detenidos

La Justicia Federal de Entre Ríos avaló un DNU de Milei y confirmó de expulsión de una brasileña

La Justicia Federal de Entre Ríos avaló un DNU de Milei y confirmó de expulsión de una brasileña

Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Diseña Paraná reunió a más de 80 emprendedores y convocó a numerosos visitantes

Diseña Paraná reunió a más de 80 emprendedores y convocó a numerosos visitantes

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

En Entre Ríos, el plan de alivio financiero superó el cupo inicial

En Entre Ríos, el plan de alivio financiero superó el cupo inicial

En Concordia buscan concientizar sobre el dengue en épocas de inundaciones

En Concordia buscan concientizar sobre el dengue en épocas de inundaciones

Entre Ríos: cómo estará el tiempo el domingo y lunes en las principales ciudades

Entre Ríos: cómo estará el tiempo el domingo y lunes en las principales ciudades

Dejanos tu comentario