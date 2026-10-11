San Lorenzo le ganó 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, y Rubén Darío Insua consiguió su primera victoria desde su regreso al Ciclón. Después de varias ocasiones desperdiciadas por el local, Teo Rodríguez Pagano marcó el único gol del encuentro en el complemento. Facundo Farías se destacó con una muy buena actuación, mientras que Danilo Arboleda había convertido un tanto que fue anulado por una posición adelantada clara.
San Lorenzo le ganó a Riestra y consiguió el primer triunfo de la era de Insua
San Lorenzo se impuso por 1-0 ante el Malevo en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 12 del Torneo Clausura y se ilusiona con los playoffs.
11 de octubre 2026 · 17:10hs
Con este resultado, el Ciclón llegó a los 14 puntos y se ubica décimo en la Zona A, a tres unidades de Independiente, Gimnasia de Mendoza, Newell's y Lanús, los últimos equipos que hoy estarían clasificando a la siguiente fase, todos con un partido menos. Por su parte, Riestra quedó duodécimo, con 11 puntos.