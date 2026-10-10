River recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental

River vuelve a jugar de local desde las21.30 ante el equipo cordobés, que está comprometido con el descenso de perder este sábado por la noche.

Este sábado, desde las 21.30, River recibe en el Monumental a Estudiantes de Río Cuarto por la decimosegunda fecha del Torneo Clausura. Tras la derrota frente a Huracán el Millonario quedó entre la espada y la pared y deberá ganar prácticamente todo lo que le queda para aspirar a meterse en la próxima libertadores a través de la tabla anual. El primer desafío lo tendrá ante un rival prácticamente condenado al descenso. Dirigirá Nazareno Arasa. De ganar el local, Estudiantes de Río Cuarto perderá la categoría.

Antes de la larga seguidilla sin partidos, a River se le había cortado la pequeña primavera de tres victorias consecutivas del inicio de la Era Ponzio con una derrota por 2 a 1 frente a Huracán en el Monumental. Aquella caída, sumada a que todavía adeuda su partido por la decimoprimera jornada, lo dejó noveno en la Zona B y décimo en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y a las copas internacionales del 2027 .

A ocho puntos, que podrían reducirse a cinco si vence a Sarmiento, de Argentinos Juniors, el último de los clasificados a la Libertadores a día de hoy, el conjunto de Núñez buscará recortar esa distancia para seguir con chances. La otra opción de meterse al certamen más prestigioso del continente es ganando el Clausura, pero para eso tendrá que meterse entre los ocho de su grupo y superar las instancias de playoffs.

En cuanto a la formación, es muy probable que Ponzio no la repita por primera vez desde que es entrenador del primer equipo. Esto se debe a que Thiago Almada todavía no está al 100% desde lo físico tras su desgarro en el cuádriceps izquierdo y apuntan a que regrese frente a Sarmiento. Su lugar se lo disputan los juveniles Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra. El resto del equipo sería el mismo que inició frente al Globo.

Así fue el triunfo de Huracán ante River en el Monumental, el último partido del Millonario antes del parate de 21 días

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, está siendo el peor equipo del año con diferencia. Marcha último en su zona con apenas seis puntos y parece condenado tanto en la tabla de promedios como en la anual. Solo un milagro lo salvará de no disputar la Primera Nacional el año próximo. El fin de semana pasado cayó 2 a 1 frente a Racing en su cancha y no gana desde la primera fecha, cuando venció 1 a 0 a Tigre.

En cuanto a la formación, no se espera que Rubén Darío Forestello realice demasiadas modificaciones con respecto al equipo que cayó frente a la Academia.

La posible formación de River vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza ; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

La probable formación de Estudiantes de Río Cuarto vs. River, por el Torneo Clausura

Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Martín Garnerone, Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.

Los datos de River vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura