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River Plate le gana a Racing en el Monumental en uno de los clásicos de la fecha 14

En un duelo en el que ambos están obligados a ganar, River recibe a la Academia en Núñez. Están 1 a 0 en por el tanto de Rivero.

25 de octubre 2026 · 19:25hs
Rivero marcó el tanto de River en el primer tiempo.

Prensa River.

Rivero marcó el tanto de River en el primer tiempo.
Otamendi titular en River.

Otamendi titular en River.

River Plate le gana con Racing en el Monumental en uno de los clásicos de la fecha 14 del Torneo Clausura. En un duelo en el que ambos están obligados a ganar, el Millonario recibe a la Academia en Núñez. Transmite TNT Sports.

Minuto a minuto

25 minutos: otra tapada de Cambeses

El guardameta le negó el gol a Thiago Almada tras arrojarse sobre su izquierda luego del disparo del surgido en Vélez.

22 minutos: cambios en Racing

Ingresan Lautaro Díaz y Leonardo Pérez, se fueron Matías Kranevitter y Alejandro Tello.

21 minutos: amonestado Conechny

El delantero de Racing saltó y chocó a Nicolás Otamendi, lo que le valió la tarjeta amarilla.

14 minutos: amonestado Alejandro Tello

El volante de Racing vio la amarilla por una falta sobre Montiel.

12 minutos: cambios en River

Se fueron Tomás Galván y Lucas Beltrán. Ingresaron Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra.

9 minutos: ¡Tapadón de Cambeses!

El arquero de Racing se lució cuando le negó el gol a Correa, que se había ido solo tras un pase de Lucas Beltrán.

8 minutos: arranque dubitativo de River

El Millonario no logra mantener la posesión del balón frente a la presión de Racing.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

51 minutos: ¡GOL ANULADO!

El juez Rey Hilfer, tras una revisión en cabina, determinó que hubo fuera de juego de Montiel en el remate previo y su posición condicionó la respuesta de Cambeses.

46 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!

Ángel Corra definió con un toque tras el rebote que dejó Facundo Cambeses. El arquero de Racing había tapado dos remates seguidos.

41 minutos: amonestado Cannavo

El jugador de Racing vio la amarilla luego de una falta sobre Galván.

39 minutos: amonestado Zaracho

El volante de Racing se arrojó al piso en busca del balón, pero le pegó a Correa y se ganó la amarilla.

36 minutos: buena tapada de Beltrán

Gastón Lodico sacó un remate en la puerta del área y el arquero del elenco de Núñez mostró solvencia.

32 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!

El Millonario armó con paciencia el espacio para que Ángel Correa saque un centro preciso para la llegada de Lautaro Rivero, que puso el 1-0 con un cabezazo certero.

30 minutos: Beltrán, al borde del error

El arquero de River pifió en un intento de despeje, pero logró resarcirse y evitó que el peligro pase a mayores ante la presión de Racing.

26 minutos: no se lastiman en el Monumental

Tras un inicio prometedor, el último tramo se volvió predecible y ninguno de los dos equipos logra llegar con peligro.

15 minutos: ¡Preocupación en River!

Aníbal Moreno sintió una molestia y pidió el cambio. En su lugar ingresó Lucas Silva, que suma sus primeros minutos bajo el mando de Leonardo Ponzio.

10 minutos: ¡Se salvó River!

Santiago Beltrán tapó un remate de Tomás Conechny tras una salida fallida de Otamendi.

6 minutos: se acercó River

El Millonario exigió una buena tapada de Facundo Cambeses tras un remate de Montiel de zurda.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

River Plate y Racing se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Clausura en el estadio Monumental.

Formaciones confirmadas de River y Racing

River Plate tendrá un solo cambio respecto al encuentro anterior frente a Estudiantes de Río Cuarto: Rivero ingresa por Martínez Quarta, suspendido por acumulación de amarillas. Marcos Acuña no fue convocado por precaución, de cara al Superclásico ante Boca Juniors de la próxima fecha.

En tanto, Chirola Romero introduce dos modificaciones en Racing respecto al empate 1-1 ante Independiente: Cannavo reemplaza a Juan Barinaga en el lateral derecho y Tello ocupa el lugar de Lautaro Díaz, con lo que el equipo adopta un esquema de 4-4-2.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

River Racing Monumental Torneo Clausura
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