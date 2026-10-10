Regional Amateur: Juventud Unida sacó chapa de candidato en suelo salesiano

Juventud Unida de Gualeguaychú. derrotó 4 a 2 a Don Bosco en el partido que abrió una de la serie de la segunda fase del Regional Amateur, Región Litoral Sur.

Juventud Unida de Gualeguaychú derrotó este sábado por 4 a 2 a Don Bosco en el estadio Carlos Federik, en el encuentro que abrió una de las series correspondientes a la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur.

El conjunto del sur entrerriano hizo valer su chapa de candidato al ascenso ante un Salesiano que se mostró ordenado, pero terminó sufriendo las diferencias de jerarquía entre ambos proyectos.

La victoria de Juventud Unida

La visita sacó dos goles de ventaja en la etapa inicial. Damián De Hoyos, una de las incorporaciones que sumó Juventud Unida para afrontar los playoffs, abrió el marcador en su primera intervención ofensiva. El experimentado artillero venció la resistencia de Tobías Claro con un remate cruzado. Sobre el cierre del primer tiempo, Federico López aprovechó un despeje corto de la defensa local para ampliar la diferencia.

Don Bosco reaccionó con rapidez y descontó con una verdadera sorpresa. Tras observar adelantado a Francisco Peralta, el arquero de la visita, Jeremías Bettini ensayó un remate desde unos 60 metros que terminó en el fondo de la red.

Sin embargo, Juventud Unida recuperó rápidamente los dos goles de ventaja. Facundo Maldonado rompió la última línea defensiva del dueño de casa y habilitó a Agustín Benedetti, quien quedó mano a mano con Claro. El delantero eludió al arquero y definió para establecer el 3 a 1.

En el siguiente ataque, De Hoyos capitalizó un error de Milton Retamar y marcó el cuarto tanto del equipo de Gualeguaychú, que parecía encaminarse hacia una victoria sin sobresaltos.

Descuento y esperanza de Don Bosco

Don Bosco no bajó los brazos y volvió a descontar. Bettini habilitó a Emanuel Martínez, quien apareció en posición de ataque y, con un toque sutil, estableció el 4 a 2 definitivo. Pese al esfuerzo del conjunto paranaense, Juventud Unida hizo pesar su poder ofensivo y se llevó una valiosa ventaja de cara a la continuidad de la serie.