Qué le pasó a Paredes: entró un rato, salió lesionado en Boca y esta descartado para el martes

Paredes ingresó en el segundo tiempo y aguantó apenas 16 minutos en cancha en el duelo contra Instituto. Arrastra una molestia en el isquiotibial derecho.

Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca : ingresó en el segundo tiempo y sufrió una lesión en el empate por 2-2 contra Instituto, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 de la Zona A del Clausura. Una preocupación para el DT, con el choque con Vasco da Gama por la Sudamericana en el horizonte. En conferencia de prensa, Arruabarrena lamentó su lesión y dejó en claro que ya empieza a imaginarse un equipo sin su capitán en el duelo contra Vasco da Gama. "Supongo que para el martes está descartado", afirmó.

El capitán fue suplente y saltó al campo de juego a los 9 minutos de la segunda mitad, en lugar de Milton Delgado. Sin embargo, aguantó apenas 16 minutos en cancha y pidió el cambio: luego lo reemplazó Santiago Ascacíbar.

El mediocampista pasó por el banco, lo consolaron sus compañeros y luego se retiró directo al vestuario para ser atendido por los médicos: tenía hielo en el posterior. Según le informaron a TyC Sports , su lesión es en el isquiotibial derecho.

Paredes ya había sufrido molestias o lesiones en esa zona en lo que va de la temporada: le pasó contra River en el Monumental en abril (una sobrecarga) y luego se desgarró contra Universidad Católica, en mayo. De hecho, llegó al límite al Mundial 2026 y, al regreso tras haber llegado a la final, se reincorporó de inmediato al Xeneize y prácticamente no tuvo descanso.