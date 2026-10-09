Uno Entre Rios | Ovación | Paredes

Qué le pasó a Paredes: entró un rato, salió lesionado en Boca y esta descartado para el martes

Paredes ingresó en el segundo tiempo y aguantó apenas 16 minutos en cancha en el duelo contra Instituto. Arrastra una molestia en el isquiotibial derecho.

9 de octubre 2026 · 22:04hs
Paredes salió lesionado en el segundo tiempo.

Paredes salió lesionado en el segundo tiempo.

Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca: ingresó en el segundo tiempo y sufrió una lesión en el empate por 2-2 contra Instituto, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 de la Zona A del Clausura. Una preocupación para el DT, con el choque con Vasco da Gama por la Sudamericana en el horizonte. En conferencia de prensa, Arruabarrena lamentó su lesión y dejó en claro que ya empieza a imaginarse un equipo sin su capitán en el duelo contra Vasco da Gama. "Supongo que para el martes está descartado", afirmó.

Lo que pasó con Paredes

El capitán fue suplente y saltó al campo de juego a los 9 minutos de la segunda mitad, en lugar de Milton Delgado. Sin embargo, aguantó apenas 16 minutos en cancha y pidió el cambio: luego lo reemplazó Santiago Ascacíbar.

El mediocampista pasó por el banco, lo consolaron sus compañeros y luego se retiró directo al vestuario para ser atendido por los médicos: tenía hielo en el posterior. Según le informaron a TyC Sports, su lesión es en el isquiotibial derecho.

Paredes ya había sufrido molestias o lesiones en esa zona en lo que va de la temporada: le pasó contra River en el Monumental en abril (una sobrecarga) y luego se desgarró contra Universidad Católica, en mayo. De hecho, llegó al límite al Mundial 2026 y, al regreso tras haber llegado a la final, se reincorporó de inmediato al Xeneize y prácticamente no tuvo descanso.

Paredes lesionado Boca
Noticias relacionadas
Boca finalmente jugará con Vasco en el Maracaná.

La Justicia de Río de Janeiro reculó y Boca enfrentará a Vasco da Gama en el Maracaná

Gimnasia y Atlético Tucumán repartieron puntos.  

Gimnasia lo empató sobre el final contra Atlético Tucumán

Boca empató en Córdoba en la previa a la semifinal de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors igualó 2-2 ante Instituto a cuatro días de enfrentar a Vasco da Gama en las semifinales

En Santa Fe fueron reconocidos los clubes campeones del Torneo Dos Orillas de juveniles.

Fueron reconocidos los campeones del Torneo Dos Orillas de juveniles

Ver comentarios

Lo último

Malvinas: Argentina prepara una ofensiva judicial por la explotación petrolera británica

Malvinas: Argentina prepara una ofensiva judicial por la explotación petrolera británica

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Ultimo Momento
Malvinas: Argentina prepara una ofensiva judicial por la explotación petrolera británica

Malvinas: Argentina prepara una ofensiva judicial por la explotación petrolera británica

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Nelson Salinas, nuevo entrenador de la Selección Argentina de tiro con arco

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Qué le pasó a Paredes: entró un rato, salió lesionado en Boca y esta descartado para el martes

Qué le pasó a Paredes: entró un rato, salió lesionado en Boca y esta descartado para el martes

Con un aporte clave de la paranaense Borrero Müller, Las Panteritas vencieron a Brasil

Con un aporte clave de la paranaense Borrero Müller, Las Panteritas vencieron a Brasil

Policiales
Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Intensifican la búsqueda de un joven en Concordia

Intensifican la búsqueda de un joven en Concordia

El STJ dijo que la defensa de Juan Ruiz Orrico no acreditó un vicio constitucional en la sentencia condenatoria

El STJ dijo que la defensa de Juan Ruiz Orrico no acreditó "un vicio constitucional" en la sentencia condenatoria

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en Paraná y dejó a varias familias sin sus pertenencias

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La cotización del euro en Paraná se multiplicó más de 336 veces en quince años

La cotización del euro en Paraná se multiplicó más de 336 veces en quince años

La Feria del Día de la Madre reunirá más de 200 puestos en la Costanera Baja de Paraná

La Feria del Día de la Madre reunirá más de 200 puestos en la Costanera Baja de Paraná

En Concordia se vive la Feria Provincial del Libro

En Concordia se vive la Feria Provincial del Libro

Paraná: regirán nuevas disposiciones para habilitar cocheras

Paraná: regirán nuevas disposiciones para habilitar cocheras

Docentes cobran complemento con aumento de 3,5%

Docentes cobran complemento con aumento de 3,5%

Dejanos tu comentario