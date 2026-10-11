Platense rescató un empate en el clásico ante Argentinos

Platense y Argentinos igualaron 1-1 en el Estadio Ciudad de Vicente López. Diego Porcel fue el autor del gol del visitante y Franco Zapiola para el local.

Argentinos Juniors y Platense empataron 1-1 en el clásico por la fecha 12 del Torneo Clausura en el estadio Ciudad de Vicente López. El Bicho comenzó arriba con gol de Diego Porcel y en el segundo tiempo, Franco Zapiola, de penal, igualó el encuentro.

El equipo de Nicolás Diez abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo mediante un zurdazo de afuera del área de Porcel. Con el correr de los minutos, ambos tuvieron sus chances pero no lograron concretarlas.

En la mitad del complemento, mediante un evitable penal, cometido por el autor del gol del visitante, Zapiola lo capitalizó y empató el clásico.

Cómo quedaron Argentinos y Platense

A través de este resultado, Argentinos perdió la chance de ubicarse en la cima de la tabla anual: Independiente Rivadavia perdió 5-0 ante Rosario Central en Arroyito y era la oportunidad ideal para que el Bicho sea el nuevo líder.

Por otra parte, Platense no pudo recortar la diferencia de puntos para acercarse a los puestos de clasificación para los playoffs.