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Patín artístico adaptado en Echagüe

En las instalaciones del Negro se lleva adelante la práctica de patín artístico adaptado. Los entrenamientos son lunes y jueves.

15 de octubre 2026 · 18:43hs
En la práctica de patín artístico adaptado se promueve la participación

NG Digital

En la práctica de patín artístico adaptado se promueve la participación, la expresión y el disfrute, respetando las posibilidades y los tiempos de cada alumno.

El Atlético Echagüe Club continúa apostando al deporte como una herramienta de inclusión, aprendizaje y desarrollo personal a través de su propuesta de patín artístico adaptado. Se trata de un espacio que promueve la participación, la expresión y el disfrute, respetando las posibilidades y los tiempos de cada alumno.

La modalidad va más allá de la práctica deportiva y propone un ámbito de encuentro en el que cada participante puede compartir experiencias, descubrir nuevas habilidades y disfrutar del movimiento. A través de propuestas adaptadas, las clases buscan que todos tengan la oportunidad de aprender, expresarse y divertirse sobre ruedas.

Los entrenamientos se realizan los lunes de 18.30 a 20. y los jueves de 15.45 a 16.45. De esta manera, el patín artístico adaptado en Echagüe reafirma el valor del deporte como una herramienta de aprendizaje, integración y crecimiento.

Desde Echagüe destacan lo humano

La profesora Victoria Rigo explicó que uno de los principales objetivos es que los alumnos puedan enfrentarse a nuevos desafíos y explorar diferentes maneras de resolverlos. En ese sentido, señaló que durante los entrenamientos se trabajan figuras, saltos, trompos y otros elementos propios del patinaje artístico, siempre de acuerdo con las posibilidades de cada participante.

“Más allá de lo técnico, el objetivo es generar un espacio donde puedan compartir con otros, ser felices sobre ruedas y descubrir todo lo que son capaces de hacer a través del deporte”, destacó.

Por otra parte, Rigo añadió que “durante determinadas épocas del año, la preparación para torneos, encuentros y presentaciones también forma parte de las actividades. En esas instancias, las clases incluyen la práctica de coreografías individuales y grupales, fortaleciendo tanto el aprendizaje técnico como la experiencia de compartir con otros”.

Patín Artístico Echagüe inclusión Deporte
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