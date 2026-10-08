Paraná distinguió a sus deportistas medallistas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Se reconoció este jueves a los deportistas de la ciudad de Paraná que alcanzaron medallas en recientes Juegos Suramericanos. Fue en la Sala Mayo.

Los representantes de Paraná en los Juegos junto a la intendenta Rosario Romero.

La Municipalidad de Paraná distinguió este jueves a los deportistas de la ciudad que alcanzaron medallas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, desarrollados del 12 al 26 de septiembre en distintas sedes de la provincia. El acto se llevó a cabo en Sala Mayo y puso en valor el desempeño de los representantes locales que se destacaron en una de las principales competencias del calendario deportivo sudamericano.

El reconocimiento se realizó en el marco de la iniciativa Orgullo Paranaense - Personalidades del Deporte , impulsada por Marca Paraná junto al Municipio, con el objetivo de destacar el talento, la trayectoria y el compromiso de los deportistas de la capital entrerriana, además de fortalecer su papel como embajadores de la ciudad.

Entre los homenajeados estuvieron Juliette Duhaime, ganadora de dos medallas de oro en Stand Up Paddle; Lucía Clembosky, medallista de plata en la misma disciplina; Nelson Salinas, integrante del equipo masculino de tiro con arco compuesto que obtuvo la medalla plateada; y Emiliano Calderón, quien logró dos podios en remo. También fueron distinguidos los seleccionados argentinos de sóftbol masculino y femenino, que consiguieron la medalla de plata y la de bronce, respectivamente.

La ceremonia reconoció así el esfuerzo y la dedicación de los atletas que representaron al país en el certamen continental, con especial protagonismo de Paraná, una de las ciudades anfitrionas de los Juegos y sede exclusiva de las competencias de sóftbol masculino y femenino.

Rosario Romero: “Son un verdadero orgullo para Paraná”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó el rendimiento de los deportistas y valoró su aporte a la identidad de la ciudad, al considerarlos referentes capaces de transmitir valores positivos a las nuevas generaciones.

“Los deportistas han tenido un desempeño muy notable en los Juegos Suramericanos; por eso, hoy los reconocemos como embajadores de nuestra ciudad. El deporte construye valores y ellos son un verdadero orgullo para Paraná”, expresó la presidenta municipal luego del acto.

En esa línea, Romero hizo hincapié en la importancia de la actividad deportiva como herramienta de formación integral y prevención, más allá de los resultados obtenidos en las competencias.

“Son inspiradores de buenas prácticas, de un equilibrio entre lo emocional, lo físico y lo psicológico. Si uno quisiera establecer las medidas más acertadas de una sociedad para combatir el sedentarismo o las adicciones, indudablemente tendría que inclinarse por el deporte por su capacidad formadora”, sostuvo.

Las palabras de la intendenta estuvieron dirigidas a resaltar el valor del deporte no solamente como espacio de competencia y superación personal, sino también como una herramienta para promover hábitos saludables, fortalecer vínculos y generar oportunidades de desarrollo para la comunidad.

Del encuentro participaron el viceintendente David Cáceres; el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli; la coordinadora del programa Marca Paraná, Anabel Waigandt; integrantes del Consejo Asesor de Marca Paraná y referentes del Consejo Paranaense del Deporte.

Los medallistas paranaenses en Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos dejaron resultados destacados para los representantes de Paraná, que consiguieron medallas en distintas disciplinas y contribuyeron a la actuación de la delegación argentina.

En Stand Up Paddle, Juliette Duhaime tuvo una sobresaliente participación al conquistar dos medallas de oro, en las pruebas de sprint femenino y técnico femenino. Su actuación la ubicó entre las grandes protagonistas de la disciplina durante el certamen.

También en Stand Up Paddle, Lucía Clembosky se quedó con la medalla de plata en sprint femenino, sumando otro resultado importante para el deporte de la ciudad.

En tiro con arco, Nelson Salinas integró el equipo argentino masculino de arco compuesto que obtuvo la medalla plateada, mientras que Emiliano Calderón se destacó en remo con dos preseas: una de plata en la prueba de ocho remos largos con timonel y otra de bronce en el cuádruple par masculino.

El sóftbol, por su parte, volvió a mostrar la importancia de Paraná dentro del panorama regional. La selección argentina masculina alcanzó la medalla de plata bajo la conducción técnica de José Guerrinieri, mientras que el combinado femenino finalizó en el tercer puesto y se quedó con la presea de bronce.

Ambos seleccionados disputaron sus compromisos en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel, escenario emblemático de la disciplina y sede de los encuentros durante los Juegos Suramericanos. La presencia de los equipos nacionales en la capital entrerriana reforzó el vínculo histórico de la ciudad con el sóftbol y su reconocimiento como una referencia de este deporte en el país.

El sóftbol también tuvo su reconocimiento

Los seleccionados argentinos masculino y femenino fueron parte central del homenaje municipal por los resultados conseguidos en la competencia continental.

El equipo masculino se consagró subcampeón sudamericano tras alcanzar la final y obtener la medalla de plata, mientras que el conjunto femenino completó su participación con un tercer puesto y la medalla de bronce.

La distinción también puso en primer plano el trabajo colectivo que sostiene a ambas selecciones, integrado por deportistas, cuerpos técnicos, clubes e instituciones que acompañan los procesos de formación y preparación de los equipos nacionales.

En ese contexto, los capitanes de los seleccionados valoraron la iniciativa municipal y asumieron el compromiso de colaborar con la difusión de la actividad deportiva en Paraná.

Aldana Gómez, capitana del seleccionado argentino femenino, agradeció el reconocimiento y remarcó el orgullo que significa representar al país y a la ciudad.

“Agradecemos al Municipio por el reconocimiento. Como deportista, es un orgullo representar a nuestro país y aún más a la ciudad de Paraná. Ahora asumimos el compromiso de ser embajadores y acompañar en los eventos que sea posible”, manifestó.

Sus palabras reflejaron el vínculo entre los deportistas y la comunidad que los acompaña, así como la responsabilidad que implica convertirse en referentes para quienes se inician en la actividad.

Por su parte, Teo Migliavaca, capitán del seleccionado argentino masculino, destacó la importancia de visibilizar el trabajo que existe detrás de cada resultado deportivo.

“Es una forma de visibilizar a los actores del deporte en la ciudad e inspirar a las futuras generaciones. Muestra el esfuerzo, la dedicación y la disciplina, teniendo en cuenta que muchos estudiamos y trabajamos a la par de entrenar. Asumir este rol de embajadores es un gran orgullo”, expresó.

El capitán hizo referencia a una realidad compartida por numerosos atletas: la necesidad de compatibilizar los entrenamientos y las competencias con las obligaciones laborales y académicas, en un camino que exige constancia y compromiso.