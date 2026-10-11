Mountain Bike: Kian Santana y Belén Labriola se coronaron campeones en Puerto Yeruá

La última fecha del campeonato de mountain bike, organizado por la Asociación Concordiense Amigos del MTB, reunió a 120 competidores. Hubo monarcas.

La localidad de Puerto Yeruá fue escenario del cierre de temporada del campeonato de mountain bike que organiza la Asociación Concordiense Amigos del MTB. Pese a las condiciones climáticas adversas de los días previos, la competencia pudo desarrollarse con normalidad, aunque fue necesario modificar algunos sectores del circuito debido a la presencia de barro y a la crecida del río Uruguay.

Un total de 120 ciclistas participaron de la jornada, que contó con un importante acompañamiento del público. El trazado, de aproximadamente nueve kilómetros, combinó senderos, sectores técnicos de manejo, caminos rurales y desniveles que exigieron al máximo a los competidores. La cantidad de vueltas dependió de cada categoría.

En la clasificación masculina, Kian Santana, representante de Salto, se quedó con la victoria al completar el recorrido en 1 hora, 20 minutos y 33 segundos. De esta manera, coronó su actuación con la conquista del campeonato en la categoría Elite de caballeros.

El segundo puesto fue para Gastón Larralde, de Ezeiza, con un tiempo de 1 hora, 20 minutos y 43 segundos, mientras que Diego Salto, de Monte Caseros, completó el podio con 1 hora, 20 minutos y 53 segundos. La escasa diferencia entre los tres primeros reflejó la paridad de la competencia.

En damas, la gran protagonista fue la concordiense Belén Labriola, quien se impuso con un registro de 1 hora, 18 minutos y 49 segundos. Además de quedarse con la victoria en Puerto Yeruá, volvió a coronarse campeona, repitiendo el logro conseguido durante la temporada pasada.

Jennifer Dörsch, también de Concordia, finalizó segunda con 1 hora, 19 minutos y 37 segundos, mientras que Noelia Ponce, igualmente representante de la ciudad, ocupó el tercer lugar con 1 hora, 20 minutos y 3 segundos. Stefania Schrott Hormaechea, de Federal, terminó cuarta.

La jornada concluyó con la entrega de los premios del campeonato, realizada sobre el final de la tarde del sábado en la zona de Prefectura de Puerto Yeruá. Así, el certamen puso punto final a una nueva temporada, con una importante convocatoria y dos destacados campeones.

Tras el cierre en Puerto Yeruá, las miradas ya están puestas en el Desafío KM 248, que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre y será una nueva oportunidad para que los amantes del mountain bike vuelvan a reunirse en torno a la disciplina.

Resultados de la última fecha del Mountain Bike

Damas

Belén Labriola (Concordia): 1 h 18 min 49 s.

Jennifer Dörsch (Concordia): 1 h 19 min 37 s.

Noelia Ponce (Concordia): 1 h 20 min 03 s.

Stefania Schrott Hormaechea (Federal): 1 h 24 min 52 s.

Caballeros