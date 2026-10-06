Messi rompió el silencio antes de su despedida de la Selección Argentina: "Me voy en paz, dejé todo"

Lionel Messi dejará de vestir la celeste y blanca desde este martes, cuando diga adiós en el amistoso frente a Benín. "Esta camiseta fue mi vida", aseguró.

Lionel Messi rompió el silencio este martes, horas antes de su despedida de la Selección Argentina en el amistoso frente a Benín, que será desde las 20 en el Monumental. "Me voy en paz, dejé todo", expresó el futbolista rosarino.

En un video que publicó la marca de las tres tiras esta mañana, la Pulga dejó un mensaje para todos los argentinos: “Llegó el momento. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”.

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La emotiva jornada marcará el final del astro con la Albiceleste, con la que debutó hace 21 años. En su historia, que estuvo llena de tropiezos y también éxitos, acumuló 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias. Esas marcas lo convirtieron en el máximo artillero, asistidor y en el jugador con más presencias en la historia de la selección.

La Pulga también es el argentino con más Mundiales disputados y uno de los tres del mundo en figurar en seis convocatorias: estuvo presente en las ediciones de Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014 (finalista); Rusia 2018; Qatar 2022 (campeón) y Estados Unidos, México y Canadá (finalista). En citas máximas, Leo acumuló 21 goles y es el segundo máximo anotador histórico por detrás de Kylian Mbappé, con 22.

Además de esas estadísticas, Messi alcanzó la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022, su mayor logro, y también cosechó los siguientes trofeos: Copa América de 2021 y 2024; la Finalissima 2022; la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 y la Copa del Mundo Sub 20 2005.

El legado de Leo Messi

El partido contará con la presencia de varios de los campeones del mundo y será una fiesta absoluta en homenaje a Messi, con shows en la previa y también después del encuentro.

No hay dudas de que este martes será el fin de la era más gloriosa de un futbolista con la celeste y blanca, además de que significará el fin de un legado eterno que no solo será difícil de tapar, será imposible.