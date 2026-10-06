Lionel Messi rompió el silencio este martes, horas antes de su despedida de la Selección Argentina en el amistoso frente a Benín, que será desde las 20 en el Monumental. "Me voy en paz, dejé todo", expresó el futbolista rosarino.
Messi rompió el silencio antes de su despedida de la Selección Argentina: "Me voy en paz, dejé todo"
Lionel Messi dejará de vestir la celeste y blanca desde este martes, cuando diga adiós en el amistoso frente a Benín. "Esta camiseta fue mi vida", aseguró.
En un video que publicó la marca de las tres tiras esta mañana, la Pulga dejó un mensaje para todos los argentinos: “Llegó el momento. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”.
La emotiva jornada marcará el final del astro con la Albiceleste, con la que debutó hace 21 años. En su historia, que estuvo llena de tropiezos y también éxitos, acumuló 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias. Esas marcas lo convirtieron en el máximo artillero, asistidor y en el jugador con más presencias en la historia de la selección.
La Pulga también es el argentino con más Mundiales disputados y uno de los tres del mundo en figurar en seis convocatorias: estuvo presente en las ediciones de Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014 (finalista); Rusia 2018; Qatar 2022 (campeón) y Estados Unidos, México y Canadá (finalista). En citas máximas, Leo acumuló 21 goles y es el segundo máximo anotador histórico por detrás de Kylian Mbappé, con 22.
Además de esas estadísticas, Messi alcanzó la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022, su mayor logro, y también cosechó los siguientes trofeos: Copa América de 2021 y 2024; la Finalissima 2022; la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 y la Copa del Mundo Sub 20 2005.
El legado de Leo Messi
El partido contará con la presencia de varios de los campeones del mundo y será una fiesta absoluta en homenaje a Messi, con shows en la previa y también después del encuentro.
No hay dudas de que este martes será el fin de la era más gloriosa de un futbolista con la celeste y blanca, además de que significará el fin de un legado eterno que no solo será difícil de tapar, será imposible.