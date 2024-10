Mariano Werner sobre sus chances de retener el uno

“Si Santero no para o decae en algo, no hay chances”, sentenció Mariano Werner tras la fecha de Paraná. El tricampeón marcha tercero en el torneo.

El piloto de Paraná no bajará los brazos hasta el final, pese al buen momento de Julián Santero.

Mariano Werner cerró la 2ª fecha de la Copa de Oro RUS en el autódromo de Paraná con un 5º puesto que le permite seguir sumando y mantenerse en el tercer puesto de la tabla de posiciones del minitorneo. Sin embargo, el actual campeón del Turismo Carretera no se muestra conforme con el rendimiento que viene teniendo el Ford Mustang, o al menos entiende que no es el suficiente como para pelearle de lleno el título a Julián Santero, el gran candidato a la corona.

Mariano Werner.jpg Mariano Werner previo a la final del domingo.

“Hemos trabajado un montón aunque parece que se vio poco reflejado en la pista. A veces las cosas se dan y otras no. Siempre digo que tirás 10 veces la moneda para arriba y te puede caer cómo vos querías, y podés tirar otras 1000 y no te sale nunca más. Son de esos años que tiramos y tiramos y no sale. Y también nos enfrentamos a un rival en el campeonato que está en su mejor momento. Así que hay que hay que trabajar, esto es el Turismo Carretera y nos obliga a estar cada vez mejor”, reflexionó el entrerriano en la transmisión televisiva.